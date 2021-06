Expertos y empresas piden concreción y rapidez en la asignación de los fondos europeos

Actualizada 25/06/2021 a las 17:51

La oportunidad y las cifras que entraña el Plan europeo de Recuperación, el denominado Next Generation EU que ofrece más del 10% de la riqueza generada en España en todo 2019, son tan potentes como la complejidad del reto. Pero los expertos involucrados en los grandes proyectos que están en marcha desde la comunidad hablan todavía con cierta prudencia del mismo e intentando no alimentar en exceso las expectativas. Y es que pese a que reloj de los fondos hace ya meses que empezó a correr aún falta por conocer la letra pequeña. El objetivo último es que dichos fondos sean realmente transformadores para Navarra y ayuden a dar el necesario salto de competitividad. De ahí la urgencia de conocer con la mayor brevedad posible el detalle y concreción de las diferentes convocatorias, necesario para que las empresas y organismos puedan ir adaptando ya los proyectos, muchos de ellos hoy en forma de manifestaciones de interés no vinculantes. Así lo han puesto de manifiesto Héctor Barbarin, director del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) ; Ana Ursúa, directora de la Asociación de la Industria Navarra (AIN); Humberto Bustince, catedrático de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y experto en Inteligencia Artificial; y Roberto Lanaspa, presidente de la Asociación Clúster de Automoción de Navarra (ACAN).

Los cuatro han participado en un foro de debate organizado en Diario de Navarra y centrado en cuatro de los proyectos con los que la comunidad opta a esos fondos. Desde el plan para modernidad el sector alimentario navarro, el denominado Ebro Food Valley que aglutina a una veintena de empresas de la comunidad, al que persigue producir hidrógeno verde en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela (CAT) o el desafío que entraña el coche eléctrico en el sector de la automoción. También el Polo de Innovación Digital que exige, como remarcó Bustince, contar con una agencia navarra del dato que dé las pautas para que las empresas puedan sacar provecho de las tecnologías de macrodatos. Los cuatro coincidieron en la necesidad de seguir trabajando para mejorar la colaboración público-privada, además de en la necesaria "eficiencia y eficacia" para que los fondos terminen llegando a toda la industria cuanto antes.