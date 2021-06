'Listas de comprobación, para no olvidarse de nada', por Fernando Hernández

Actualizada 01/06/2021 a las 16:02

Las listas de comprobación o de control (o checklists) son una forma sencilla de saber que no se nos olvida nada en una tarea repetitiva, aunque no es su único. Como su nombre indica, no son tanto listas de qué tenemos que hacer, aunque puede dárseles ese uso, sino de qué debemos comprobar que esté en un estado determinado (tal vez apagar todas las luces o todas las máquinas por la noche), o estar seguros de que hemos tomado una decisión, aunque sea instantánea, sobre un punto. Yo no las empleo demasiado; la única que uso es la que reviso al final de la jornada: incluye que estén finalizadas algunas tareas que superviso (por ejemplo, que la página de pasatiempos o la de agenda estén en su sitio), o que no se me haya olvidado alguna de las mías (por ejemplo, si tengo algún tema en la portada del periódico). Algunos de los elementos puedo marcarlos conforme se van haciendo a lo largo de la jornada, pero otros dependen del último momento.

Dos peligros con este tipo de listas. Primero, no consultarlas. No es tan raro. Al fin y al cabo, son una rutina sobre una rutina. Segundo, marcarlas de una forma compulsiva, sin comprobar realmente que la tarea o la decisión a la que hacen referencia está completada.