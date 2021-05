'Las listas de tareas, nuestras aliadas', por Fernando Hernández

Actualizada 20/05/2021 a las 10:53

De una forma u otra, todos usamos listas de nuestras tareas pendientes, aunque no estén en un cuaderno o nuestro móvil, sino que sean una serie de posits en la pantalla del ordenador. La cuestión es cómo ponerles orden para decidir qué hacer.

Hay muchos sistemas, como aplicar el principio de Pareto (el 20% de lo que tenemos que hacer va a producir el 80% de los resultados), ponerlas en una matriz Eisenhower (qué es importante o no, qué es urgente o no) o plantearnos o aplicar la regla 1–3–5 (hacer una tarea importante, tres del segundo nivel, y cinco sencillas, pero no tan importantes.

De estos sistemas, tal vez el más conocido sea GTD (que debería llevar al lado el signo de marca registrada), una metodología que sirve para poner un cierto de orden en la complicación de nuestras vidas a base de crear listas con un orden determinado del que hablaré en un futuro. Si estás interesado, empieza por el libro Organízate con eficacia de David Allen, que inventó este sistema en los años 80, y también puedes echarle un vistazo a Productividad personal de José Miguel Bolívar.

La ventaja que tiene GTD (hay otros sistemas similares) es que lleva mucho tiempo en el mercado, y como se ideó y desarrolló cuando no había ordenadores (el sistema original usaba 43 carpetas colgantes), hay unas cuantas aplicaciones y páginas web que ayudan a gestionarlas. El inconveniente, que es bastante complejo y tiene una curva de aprendizaje un poco larga.