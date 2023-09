Las jóvenes que llenan de color Pamplona con su marca de pendientes

Pamplona encuentran una pegatina circular que dice ‘Maroola Store’. Son ellas, Adriana Silvela y Nerea Ciaurriz , de Pamplona, y Carlota Romón, de Miranda de Ebro. Tres jóvenes que decidieron dar el paso y crear una marca de accesorios —esencialmente pendientes— basada en los colores, la cercanía y el movimiento social. Prueba de ello son esas pegatinas lilas, amarillas y rosas que pegan por todos los sitios cada vez que salen. No se extrañen si caminando porencuentran una pegatina circular que dice ‘’. Son ellas,, de Pamplona, y, de. Tres jóvenes que decidieron dar el paso y crear una—esencialmente pendientes— basada en los colores, la cercanía y el movimiento social. Prueba de ello son esas pegatinas lilas, amarillas y rosas que pegan por todos los sitios cada vez que salen.

"Una de las cosas que nos diferencia es el sentido que le ha dado la gente a Maroola. No se queda simplemente en una marca de joyas en Instagram, sino que salimos a la calle. Eso ha sido imprescindible y eso destaca nuestra forma de comunicar", explica Silvela. La marca comenzó un 21 de diciembre cuando Carlota Romón y Adriana Silvela, entonces compañeras de piso, paseaban por el Casco Antiguo de Bilbao y vieron una tienda de cuentas. "Al fondo había una sección de piedrecitas de nácar. Nunca las habíamos visto en pendientes y pensamos en hacer algo con ellas. Siempre nos ha gustado hacer nuestros propios pendientes", recuerda Silvela.

El nombre de Maroola Store está inspirado en Italia —lugar donde Silvela realizó el Erasmus—, en un pueblo llamado Manarola situado en Cinque Terre. "Un pueblo muy guay, lleno de casas de colores", afirma Silvela, como ellas soñaban su marca.

LOS COLORES Y LA CERCANÍA

Para estas tres jóvenes lo que hace que Maroola destaque es “la visión y la identidad” que se ha forjado alrededor, detalla Adriana Silvela. “Nosotras hacemos que la presentación de nuestras ideas y colecciones sea una forma de transmitir toda la creatividad que gira en torno a ella”, añade.

Fue de forma natural que saliera una marca muy colorida y dando presencia a las formas. “Nos centramos mucho en poder ofrecer toda la paleta de colores, que es lo que nos gusta a nosotras”, explica Silvela.

Las redes sociales, tanto Instagram como Tik Tok (@maroola__), son una parte importante para ellas. "Maroola empezó a venderse principalmente en Instagram. Era la herramienta más fácil que había para llegar a la gente sin tener muchos recursos y mucho público", cuenta Nerea Ciaurriz.

Cuando ella se unió al grupo abrieron su página web y ahora gestionan desde ahí todos los pedidos. “Para nosotras es más fácil, tenemos todo más organizado y hemos automatizado respuestas para decir a las clientas cómo va el pedido, que puedan ver los precios, los materiales, fotos de gente probándose los pendientes”, aclara Ciaurriz.

Carlota Romón opina que, para ellas, emprender ha sido algo que les ha “abierto la mente”. Y que, gracias a Maroola, están “creciendo de manera personal y profesional”. No se dedican en exclusiva a ello y no saben dónde les va a llevar la vida dentro de unos años, pero lo que sí tienen claro es que “100% va a tener un futuro”, confirma Romón. “Ojalá sea sacando cada vez más colecciones que lleguen a más gente, pero esto no nació para ganar dinero, sino por una ilusión de crear pendientes que nos identificasen”, agrega.

Hasta el momento han lanzado siete colecciones. La última salió el pasado domingo 24 de septiembre con la que han decidido arriesgar y añadir aros como nueva forma. Han sabido diversificarse. Lo que comenzó con pendientes derivó en collares y ahora, ha llegado Creta. “La correa de bolso / cinturón que hemos sacado en piedras blancas de nácar”, detalla Carlota Romón. Pero no se quedan ahí. “El siguiente paso en Maroola está relacionado con nuestro segundo aniversario, montar algo especial para celebrar estos dos años. No sabemos si haremos bolsos, gorros, bolsas... Pero va por ahí”, termina Romón.