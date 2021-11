Ana Yerro Vela (nacida en Pamplona en 1979, casada y con dos hijos, Lorenzo y Alicia) es licenciada en periodismo por la Institución Futuro, que dirige desde 2016. (nacida en Pamplona en 1979, casada y con dos hijos, Lorenzo y Alicia) es licenciada en periodismo por la Universidad de Navarra y está especializada en temas económicos. Con estudios de marketing por la Universidad de Limerick (Irlanda) y Máster en Estudios Europeos por la Universidad de Viena (Austria), trabajó en el periódico Expansión, en Madrid, antes de incorporarse al 'think tank', que dirige desde 2016.

Esta asociación sin ánimo de lucro aglutina a más de 60 miembros que trabajan por el desarrollo económico y social de Navarra. Galardonado con varios premios internacionales, el think tank cumplirá el año que viene 20 años de recorrido.

Yerro colabora habitualmente en prensa y radio navarra y ha sido profesora invitada de la facultad de comunicación de la Universidad de Navarra. Es también miembro de la Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra, así como de la Sociedad Hispano Alemana del Norte de España.

Asegura que sus estancias en el extranjero “fomentaron” su espíritu crítico y defiende con firmeza que las batallas “se luchan hasta el final”. Se considera una profesional “leal” y derrocha auténtica pasión por los libros y por su tierra. Así se lo supo transmitir su padre, el Catedrático de Lengua y Literatura Tomás Yerro, fallecido este mismo año. “Fue una persona muy importante para mi, sabio, solidario y humilde. No se me ocurre mejor ejemplo a seguir”.

Con la pandemia

Qué ha cambiado en su empresa u organización

Por un lado, la crisis económica que estamos sufriendo nos ha marcado las temáticas a estudiar. Como think tank no podemos estar ajenos a la realidad que nos rodea. La tarea pendiente para España, y para Navarra, es reducir las tasas de paro, así que el estudio y las propuestas para la mejora de la competitividad y el desarrollo están muy presentes, así como la búsqueda de la mayor eficiencia en los servicios públicos. En lo organizativo hemos cambiado las formas de comunicarnos, ahora tenemos más reuniones internas online y el organizar eventos públicos de manera presencial nos exige una calidad mayor, tanto de los ponentes como del debate.

La tarea pendiente sigue siendo…

No se entiende que, por un lado, el desempleo juvenil esté disparado y, por otro, haya muchas empresas que no encuentren personal. El encaje entre formación y mercado laboral ha de ser todavía más eficiente.

Hemos perdido una oportunidad para…

Con la pandemia he comprendido que aún queda mucho por trabajar en lo que a responsabilidad personal se refiere, ha habido mucha imprudencia, mucha insolidaridad y poca humildad. Por el contrario, ha habido personas de servicios esenciales que nos han dado unas lecciones muy importantes.

Cuál de las grandes transformaciones que están en marcha (ecológica, movilidad...) le preocupa más

Opino que la digitalización, la movilidad, el tema medioambiental... están aquí para quedarse. Como madre, me preocupa qué país y qué tipo de vida van a tener mis hijos, pero no solo en lo ecológico, sino también en lo económico, lo profesional y lo social. También me parece importante mirar al pasado para aprender de él, una sociedad que no tiene memoria está abocada al fracaso.

Cómo están trabajando para el cambio desde su organización. Iniciativas que tienen previsto poner en marcha

El think tank Institución Futuro celebrará el año que viene su 20º aniversario. La Navarra que teníamos cuando arrancamos no es la misma en la que nos encontramos ahora. Además de un proceso de reflexión estratégica, estamos cerrando ya la programación del aniversario, que va a traer a Navarra a personalidades muy relevantes del mundo económico y empresarial.

La empresa navarra

Principal fortaleza y principal debilidad

Su personal cualificado y su gran peso industrial hacen que seamos más resilientes y aguantemos mejor las crisis. La dependencia del sector de la automoción podría verse como una debilidad pero como decía un socio del think tank recientemente, esto nos permite también centrarnos y saber dónde tenemos que actuar y mejorar.

¿Cómo ha evolucionado el sector en el que trabaja desde que usted empezó?

Los think tanks siguen siendo unas entidades poco conocidas en España para el público general, aunque con el tiempo estos centros de pensamiento se van abriendo paso y son tenidos más en cuenta como entidades de prestigio a las que escuchar.

¿Qué retos afronta en el corto plazo y qué riesgos diría que debemos asumir?

Ahora mismo deberíamos estar todos trabajando en la recuperación económica tras la crisis del COVID y no despistarnos con temas secundarios. Los fondos europeos van a ser, qué duda cabe, una gran ayuda, pero han de servir no solo para tapar agujeros, sino para transformarnos, digitalizarnos y ser más productivos. A nivel regional tenemos muchas áreas de mejora: la fiscalidad o las infraestructuras son solo un par de ejemplos.

¿Qué cambiaría si estuviera en su mano?

Haría todo lo posible porque Navarra fuera una tierra más abierta, competitiva, emprendedora y sostenible para que fuera atractiva para empresas y talento, porque eso se traduciría en más puestos de trabajo. Aunque suene a obviedad, es la empresa privada la que genera empleo, es a ella a la que hay que escuchar y facilitar las cosas.

En primera persona

Cómo y en qué le ha cambiado la pandemia (en lo personal y en su forma de trabajar)

La pandemia me ha ayudado a valorar más a las personas de mi entorno, a equilibrar más trabajo y familia. En lo profesional, hemos aprendido a ser todavía más eficientes, siempre hay margen de mejora.

La decisión de la que se siente más orgullosa y por qué.

El haber salido al extranjero a estudiar durante varios años me ayudó a conocer otros idiomas, culturas, otras formas de funcionar, y poder compararlas con España. Fomentó mi espíritu crítico y, al mismo tiempo, me ayudó a valorar más mi tierra.

El fracaso o la decepción de la que más ha aprendido estos años. ¿Alguna vez pensó en abandonar?

Con el tiempo he aprendido que hay que saber priorizar, distinguir lo urgente de lo importante, pero lo cierto es que no he tenido que tomar decisiones traumáticas en mi devenir profesional, si acaso he aprendido de las decisiones, las acertadas y las erróneas. Abandonar, nunca.

¿Tuvo (o tiene) algún referente?

Mi padre, Tomás Yerro, falleció este mismo año y fue una persona muy importante para mí. Catedrático de Lengua y Literatura, como mi madre, fue sabio, solidario y humilde. Me supo transmitir su amor por los libros y su pasión por Navarra. Aunque en un ámbito laboral diferente al mío, no se me ocurre mejor ejemplo a seguir.

El consejo que más le ayudó en su carrera y el usted daría ahora a los más jóvenes

Por muy mal que vayan las cosas, hay que seguir caminando. Es decir, las batallas se luchan hasta el final o, como diría Simeone, la liga se gana partido a partido. Siguiendo con el símil futbolístico, hay que defender los colores de la camiseta mientras se vista, en lo profesional no se puede ser desleal.

¿Algún fichaje con el que le gustaría contar en su empresa?

Institución Futuro está creciendo en número de miembros, todos ellos empresarios, directivos y profesionales que quieren aportar al desarrollo de Navarra. Hay primeros espadas de varios sectores, personas muy reconocidas con las que es un lujo contar. Además, estamos incorporando a empresarios más jóvenes muy valiosos que aportan una visión diferente sobre lo que interesa a la sociedad. Cualquiera que tenga interés en colaborar por Navarra es bienvenido.

Tecnología

¿Cuál era la más habitual cuándo empezó? ¿Le costó adaptarse a los cambios? ¿Con qué apoyos contó?

Cuando estudié periodismo a duras penas aprendíamos a diseñar páginas web, picando código. No existían las redes sociales, quien tenía un móvil era un privilegiado, aún recuerdo esos primeros Alcatel... Ahora hay herramientas para todo, los cambios han venido de manera natural y creo que he sabido adaptarme. El iphone me resulta muy útil, aunque en casa hago un esfuerzo por dejar aparcado el móvil; mis hijos son aún pequeños y si me ven con él, ellos también lo quieren utilizar.

¿Qué papel juegan hoy las nuevas tecnologías en su trabajo? ¿Alguna que se le resista? ¿La que eliminaría si pudiera?

Opino que las nuevas tecnologías tienen que estar al servicio del trabajo, de las personas, y no a la inversa. Si no ayudan, hay que desecharlas. En Institución Futuro los webinars, las reuniones online, etc. han venido para quedarse. En el terreno personal, como decía antes, me preocupa el que niños cada vez más jóvenes tengan acceso a videoconsolas o móviles, el problema está en el uso que se les de y el tiempo, a menudo excesivo, que se les dedique.

¿Qué opinión le merecen las redes sociales? ¿Las utiliza? Sí es así, cuál es su preferida.

Utilizo con frecuencia las redes sociales aunque intento evitar los foros en los que se fomenta la crítica gratuita. En lo profesional, empleo Linkedin y, en lo personal, mi favorita es Instagram.

Ocio

Con qué lugar de Navarra se queda para su tiempo libre y por qué.

Puf, ¡hay tantos! Por nombrar dos, pasear por el casco antiguo de Pamplona siempre es apetecible o ir de excursión en otoño a la Selva del Irati es un lujo, más aún con niños.

Un viaje soñado que todavía no ha realizado o algún lugar que ha descubierto recientemente y al que ya piensa en volver

Tengo una querencia especial por Viena, ciudad en la que viví hace casi 20 años. Es una ciudad majestuosa, no hay lugar donde se mire que no haya arte que apreciar. Tanto en verano, con toda la vida en la calle, como en invierno, con los mercadillos navideños, para mí supone desconectar. El hecho de que mi hermana, mi cuñado y mis sobrinos vivan allí también supone un gran aliciente para volver con asiduidad.

Una comida que le apasione

En el tema culinario soy de fácil contentar. Donde esté una buena verdura navarra y un buen pescado, que se quite lo demás. Y vino de aquí, por supuesto.

¿Con quién (persona de la vida pública) le gustaría compartir una velada?

Con el periodista Carlos Herrera.