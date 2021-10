Conservadores, vocacionales, acomodados e inconformistas: así son los cuatro tipos de profesionales en España

mercado laboral español ha evolucionado significativamente durante los últimos dos años, movido por hitos como la irrupción de la pandemia, la implementación del aceleración del proceso de nueva realidad del trabajo es bien diferente a la que existía a finales del 2019. Elha evolucionado significativamente durante los últimos dos años, movido por hitos como la irrupción de la pandemia, la implementación del teletrabajo o lade digitalización de las empresas. Tras la llegada de la vacuna contra la COVID-19 y la consiguiente vuelta a la oficina, el panorama que ofrece laes bien diferente a la que existía a finales del 2019.

Los perfiles actitudinales de los trabajadores en España'. El estudio pretende dar a conocer los diferentes rasgos de personalidad de los perfiles que componen el actual mercado del nivel motivacional laboral presente por parte del profesional y la perspectiva del mundo laboral que tiene. A partir de dichos ejes, InfoJobs define cuatro perfiles de empleados distintos: el vocacional, el conservador, el acomodado o el inconformista. En este marco sociolaboral, InfoJobs ha presentado el análisis de ''. El estudio pretende dar a conocer losde los perfiles que componen el actual mercado del empleo , atendiendo principalmente a dos ejes: elpresente por parte del profesional y laque tiene. A partir de dichos ejes, InfoJobs define cuatro perfiles de empleados distintos: el vocacional, el conservador, el acomodado o el inconformista.

En definitiva, este análisis constituye una nueva forma de aproximarse al mercado laboral español, con el objetivo de observar a lo largo del tiempo, la evolución de estos perfiles, en relación con los cambios y retos que estamos experimentando en el entorno laboral. Así, en esta ocasión, para dotar de mayor profundidad a dichos perfiles, el estudio introduce variables como la formación -el upskilling y reskilling-, el teletrabajo y su visión de la oficina como lugar de desempeño laboral.

CONSERVADOR (34%)

Es el perfil mayoritario entre los trabajadores en España. Le gusta trabajar de manera autónoma (53%), sin tener que depender o poner en común su trabajo con otras personas, y se siente cómodo en una empresa tradicional (52%) que le proporcione transparencia y seguridad, donde la posición del empleado y el directivo es clara. Además, piensa que no le hace falta seguir formándose actualmente (47%), ya que con sus conocimientos actuales le es suficiente. Finalmente, prefiere vivir tranquilo/a y seguro/a respecto a su trabajo (49%), aunque ello implique no llegar a lo más alto.

El conservador es un perfil de edad media (entre 25 y 54 años), con niveles formativos básicos, que trabaja en sectores muy diversos, especialmente primario, secundario y terciario (agricultura, transporte, construcción, servicios de suministro o gestión de residuos…).

VOCACIONAL (29%)

Se trata del segundo perfil con mayor porcentaje de trabajadores en España. Afirma estar constantemente formándose (88%) y reciclando sus conocimientos (reskilling). En su trabajo es una persona proactiva (83%), a la que le gusta proponer ideas y enfrentarse a los desafíos que se le presenten. Para dichos perfiles, el trabajo es su pasión (73%) y una forma de desarrollo profesional y crecimiento personal (70%). Por último, tiene claros sus objetivos profesionales y a lo que aspira (69%), y está dispuesto a esforzarse, trabajar duro y formarse para conseguirlo.

El vocacional es un segmento que se concentra en edades de 35 a 54 años, con niveles de estudios altos y ampliamente digitalizados, que se dedican especialmente a actividades profesionales, científicas o sanitarias, a educación o a información y comunicaciones.

ACOMODADO (20%)

Este perfil no está dispuesto a mudarse por un cambio de empleo, a no ser que sea estrictamente necesario (82%). Le gusta la estabilidad laboral y trabajar en una empresa durante el tiempo necesario para especializarse y sentirse cómodo (74%). Para el acomodado, lo más importante es que la empresa le proporcione una estabilidad contractual y salarial (59%). Ve el trabajo como una forma de ganar dinero (53%), un medio de vida, y prefiere también vivir tranquilo/a y seguro/a, aunque no llegue a lo más alto (50%). En definitiva, el trabajo no le motiva especialmente (42%), sino que es una obligación que le permite ganar dinero para dedicarse a lo que realmente le interesa.

El acomodado es un perfil más maduro (6 de cada 10 tiene más de 45 años), con un nivel de estudios básico y muy poco digitalizado, y que se dedica especialmente a sectores como hostelería, industria o servicios administrativos y auxiliares.

INCONFORMISTA (17%)

Es el perfil más atípico entre los trabajadores en España. Le gusta estar a la última en digitalización, lo que significa que se siente totalmente cómodo/a trabajando con herramientas digitales. Al mismo tiempo, está constantemente formándose y reciclando sus conocimientos. El trabajo no le motiva especialmente: es una obligación que le permite ganar dinero para dedicarse luego a lo que realmente le interesa. Se decanta por las empresas que apuestan por el talento, que ofrecen proyectos retadores y que trabajan en la mejora continua y el crecimiento profesional continuado. Finalmente, está dispuesto/a a cambiar de ciudad, comunidad autónoma o incluso país si se le presenta una buena oportunidad laboral.

El inconformista es un perfil joven y mayoritariamente masculino, con cierto nivel formativo y altamente digitalizado, que trabaja en sectores de información y comunicaciones o administrativos y servicios auxiliares.