Con casi 30 años de experiencia, la escuela de baile Ravel, es un lugar para divertirse, mantenerse en forma, socializar y, sobre todo, disfrutar.

- ¿Por qué es importante mantener un cuerpo fuerte y saludable?

Un cuerpo sano prepara el escenario para tu bienestar diario y lo bien que puedas envejecer. Esto te permite tener una vida activa y un sistema inmunológico reforzado que ayuda a prevenir enfermedades.

Los beneficios de un cuerpo saludable se amplían también a una mejoría en el estado de ánimo y a una mayor agudeza mental, así como a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas.

Las decisiones que tomas todos los días tendrán un impacto en el tiempo que vivas, así como en tu calidad de vida. Algunos cambios de estilo de vida te ayudarán a ponerte en forma y a mantenerte así durante muchos años.

- ¿Bailar es el ejercicio más completo para mejorar nuestro cuerpo y fortalecer la salud?

Bailar implica quemar calorías, lo que contribuye a que mantengas o alcances un peso óptimo y a que tu cuerpo permanezca fuerte y en forma. El ejercicio regular te hace sentir saludable y protege tu salud reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, obesidad, diabetes y cáncer.

Además, el baile es esencial para la salud mental, ya que ayuda a reducir los síntomas de depresión, aumenta tu autoestima y reduce el estrés y la ansiedad. Y no sólo eso, sino que es otra forma de expresarte, de desconectar, de sudar y de divertirse a la vez, de reir y de superar metas, un escape personal con múltiples beneficios.

- ¿La danza puede mejorar la autoestima?

Por supuesto, tanto en niños como en adultos. Bailar ayuda a socializar, a confiar en uno mismo, a darse cuenta de los logros y a superar metas. No solo es un trabajo personal, sino más bien un trabajo en equipo. La buena salud mental es una parte importante de estar en forma y saludable, porque si estás satisfecho y feliz, es más probable que comas sano y hagas ejercicio regularmente. Bailar en equipo trae sentimientos de alegría, satisfacción y felicidad, ya que los bailarines son capaces de recibir y ofrecer apoyo mutuo.

- ¿Y las personas con poco ritmo?

Muchas personas creen que el baile no está hecho para ellos ni ellas, pero en realidad es lanzarse y experimentar. Es cierto que hay gente que tiene el ritmo dentro, pero no por no ser de esas personas tenemos que tirar la toalla, la confianza en uno mismo es la clave del éxito, y aquí estamos nosotros para que lo consigas.

Somos una escuela de danza situada en el Ensanche de Pamplona, la Escuela Danza Ravel, con casi 30 años de experiencia, donde al entrar se dejan todas las preocupaciones fuera y sólo entras tú, es tu momento de disfrutar. Lo importante ni siquiera es bailar bien, sino sólo bailar. Te animamos a probar la experiencia del baile y de fortalecer así tu salud y tu mente.

- ¿Qué tipo de baile elegir?

Tenemos una amplia lista de bailes para elegir. Nuestra formación comienza con los más peques (desde los 3 años) con Baby Dance, una iniciación a la danza donde se trabaja la coordinación, la musicalidad, el control corporal, etc. Con 4 años ya pueden elegir el flamenco y sevillanas, el preballet o la danza urbana, y a medida que crecen tienen más actividades como el contemporáneo, la danza clásica, bailes latinos, fit-hop o fit-flamenco, actividades fitness fusionadas, break dance o claqué (somos la única escuela de Pamplona con esta actividad).

- ¿Dónde se encuentra Ravel?

Nos situamos en la Calle San Fermín 6 de Pamplona, nuestra entrada es muy característica con una verja roja que una vez la veas no se te olvidará. Te invitamos a venir y conocernos, a probar cualquiera de nuestras clases, a descubrir que sí te gusta bailar y que los miedos desaparecen. Cambia tus estilos de vida y ponte en forma y saludable con nosotros. Te esperamos.

