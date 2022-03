Empiezan los impagos de Rusia por compras a las empresas navarras

sufrir impagos por sus ventas a ese país. También empiezan a notar las escasez de las importaciones. Es una de las consecuencias de las sanciones que desde Occidente han comenzado a imponerse en Rusia. Unos y otros efectos los sufre la empresa Carlos Pardo, expuso este jueves su experiencia en la Las empresas navarras que venden sus productos a Rusia ya han comenzado a. También empiezan a notar las escasez de las importaciones. Es una de las consecuencias de las sanciones que desde Occidente han comenzado a imponerse en Rusia. Unos y otros efectos los sufre la empresa IAN (Industrias Alimentarias de Navarra), con sede en Villafranca. Su director de exportación,, expuso este jueves su experiencia en la Cámara de Comercio , en una jornada dedicada a abordar el impacto de la guerra en Ucrania en la actividad comercial de las empresas navarras.

IAN vende aceitunas por 12 millones de euros a la zona de Rusia (11 millones) y de Ucrania que salen de suplanta de Cáceres (Comaro). El intercambio comercial de Navarra con Rusia es reducido, pero solo estas ventas suponen para IAN el 5% del grupo y el 30% de la planta de Cáceres. En estos momentos, la deuda que mantiene Rusia con IAN es de un millón de euros. “Una deuda que va a ser difícil cobrar. Además, tenemos mercancía en tránsito que está totalmente desamparada porque las navieras dicen que no van a Rusia, descargan el producto en cualquier otro puerto y trasladan la responsabilidad al contratante”, explicó en la jornada. Al boicot de las navieras se une que el precio del envase de hojalata que utilizan para sus productos se ha encarecido el 50% y que de Ucrania importan productos que dejarán de llegar. Es el caso del aceite de girasol que utilizan para su tomate frito, el maíz y el trigo que utilizan para la pasta de sus platos cocinados (Carretilla). “El problema del aceite de girasol no es solo que suba el precio sino el desabastecimiento que se producirá en un mes”, añadió. El directivo señaló que si se mantienen las sanciones los gobiernos tendrán que aprobar ayudas. Reconoció ante esta situación que ellos son un elemento provocador de la inflación porque “no podemos no trasladar al mercado esta subida de precios”.

Carlos Tellechea, de la empresa de transporte Gimex, compartió su preocupación por la situación de la navieras. “Han cancelado los envíos a Rusia y a Ucrania. Tenemos las manos atadas, tenemos varios camiones sin poder salir y hemos tenido que mandar chóferes porque los conductores de Ucrania, cuando han llegado a su destino, se han quedado por su sentimiento patriótico para defender su país. En esta línea, Ignacio Fuente, CEO de la empresa de recambios Frenkit, añadió que les han paralizado los pagos de la semana pasada desde Rusia. Lácteos Goshua es otra empresa afectada, que tiene paralizados sus envíos a Ucrania, donde vende 30.000 y 50.000 euros al año a un cliente desde hace 12 años.