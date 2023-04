José Manuel Sádaba (Planasa): "Estoy dolido. No hemos recibido ni una sola llamada del Gobierno de Navarra”

Una oleada de llamadas y de mensajes por WhatsApp inundó el teléfono de José Manuel Sádaba, el director industrial de Planasa en Valtierra, los días posteriores al incendio. Antiguos trabajadores, empresarios cediendo almacenes, vecinos que se ofrecían de voluntarios, proveedores y grandes superficies. “Todos preocupados. Los clientes, con gran comprensión. Todos ofreciendo ayuda a su manera. Increíble. Lo agradecemos en el alma”, cuenta. Pero hubo una llamada que Sádaba esperaba y nunca llegó. “No sé si decirlo, pero estoy muy dolido. No he recibido ni una llamada del Gobierno de Navarra. Ante una desgracia esperas algo de interés. El Gobierno de Navarra fue a visitar Sendaviva, que no digo que no vaya, pasó por delante de nuestra puerta y aquí ni una llamada”.