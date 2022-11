Reforma concursal: nuevas tecnologías asociadas al procedimiento concursal

La reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal incorpora como novedad un conjunto de herramientas tecnológicas de diversa naturaleza que tendrán carácter gratuito y que podemos agrupar en tres bloques según su finalidad.

A. Dentro del “procedimiento especial para microempresas” y con el objetivo de agilizar y facilitar la tramitación del procedimiento concursal se contemplan las siguientes herramientas: los “formularios normalizados”, “la plataforma electrónica de liquidación de bienes” y un “programa de cálculo” que será de utilidad en el supuesto de que se presente un “Plan de continuación”.

Las dos primeras herramientas habrán de ponerse en funcionamiento antes del 1 de enero de 2023, fecha en que entrará en vigor este procedimiento que afectará a la mayor parte de las empresas de nuestro país. En cuanto al “programa de cálculo” no se establece expresamente en la Reforma fecha en la que entrará en vigor.

A continuación nos detenemos en cada una de las herramientas:

- Los “formularios normalizados” servirán para la presentación, de modo más ágil, de escritos dentro del procedimiento especial. Serán accesibles a través de Internet y su cumplimentación y envío se realizará electrónicamente. También se crearán directrices prácticas sobre la manera de cumplimentar estos formularios.

- La “plataforma electrónica de liquidación de bienes” consistirá en un portal público que se empleará con carácter preferente para vender los activos de las microempresas que se encuentren en liquidación. Complementariamente, podrán venderse a través de una entidad especializada.

El funcionamiento de la plataforma será el siguiente: el deudor o el administrador concursal irán añadiendo los activos a la plataforma, y ésta se encargará de catalogarlos y liquidarlos siguiendo criterios puramente comerciales. El precio inicial de los activos se corresponderá con la valoración que se determine del bien en el procedimiento especial. La venta de los activos se realizará en la plataforma a través de subastas periódicas y, en casos justificados, mediante venta directa.

También será posible incluir la empresa o sus unidades productivas en la plataforma, pero, en este caso, su liquidación se llevará a cabo, siguiendo ciertas especialidades, mediante venta directa y, subsidiariamente, mediante subasta.

- El “programa de cálculo” también será accesible a través de Internet y permitirá realizar de modo automático diferentes simulaciones de los pagos que correspondería efectuar según el “plan de continuación” presentado por el deudor.

B. Fuera del “procedimiento especial para microempresas”, se contempla el “portal de liquidaciones concursales” del Registro Público Concursal que habrá de crearse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma, la cual se produjo el 26 de septiembre de 2022. Este portal contendrá una relación de aquellas empresas que se encuentren en liquidación, así como toda aquella información que resulte relevante para facilitar la venta del conjunto de sus establecimientos y explotaciones o unidades productivas.

C. La Directiva europea de reestructuración e insolvencia que es objeto de transposición en esta Reforma concursal exige a los Estados miembros que implanten “herramientas de alerta temprana”, las cuales permitirán diagnosticar de modo precoz situaciones de probabilidad de insolvencia. El objetivo de estas herramientas es que la empresa pueda adoptar a tiempo aquellas medidas de reorganización que resulten necesarias para evitar acabar en una situación de insolvencia, preservando así el valor de la compañía.

Dentro de los sistemas de alerta temprana, la Reforma contempla los siguientes: (i) una “web para el autodiagnóstico de salud empresarial”, actualmente en funcionamiento , que permitirá a las empresas, a través de un cuestionario, evaluar si se encuentran en situación de insolvencia, y (ii) un servicio de “asesoramiento a empresas en dificultades” para el que no se establece fecha expresa de entrada en vigor. Este servicio de apoyo a las empresas, que no sustituye al asesoramiento legal individualizado que las mismas requieran, será confidencial y gratuito. Cabe señalar que no impondrá obligaciones de actuación a las compañías que acudan al mismo.