Preocupación entre los viticultores de Tierra Estella ante la denominación Rioja Alavesa

El debate el 30 de noviembre en el Congreso de una propuesta vasca que modifica la actual legislación nacional de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito supraautonómico ha encendido las alarmas en el sector navarro de la DO Rioja. Pertenecen a ella ocho localidades de la Comunidad foral, todas en Tierra Estella, cuyos viticultores siguen con preocupación una tramitación parlamentaria de cuyas consecuencias advierten. La creación en la práctica de un nuevo consejo regulador con capacidad plena de gestión para la zona exclusivamente alavesa y, con ello, la división de una denominación compartida por las comunidades de La Rioja, País Vasco y Navarra para crear una propia.

Tras sacar adelante el acuerdo en la Mesa del Congreso, el PNV lleva su reforma al pleno de la Cámara Baja ese último día de noviembre. Su proposición de ley pretende, como primer objetivo, “regular la creación de estructuras jurídicas para una más adecuada gestión de las zonas geográficas que pudieran crearse dentro de las denominaciones de origen de carácter suprautonómico existentes en España”. Aunque se apunta en particular a “la de productos vitivinícolas”, abre de hecho la puerta a transformaciones en todas las demás.

La UAGN, a través de su vocal en el Consejo Regulador de la DO Rioja, el mendaviés Jorge González Sainz, señaló ayer que la preocupación es “máxima” entre los viticultores de la zona ante un debate parlamentario que coincide con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. En estos momentos, Jorge González es el único representante de los productores navarros en el Consejo de la DO Rioja. “Como viticultores de Navarra, defendemos que siga siendo ese órgano común el que tome las decisiones basándose, como ha sido siempre, en criterios económicos. Es así como ha funcionado bien y no sabemos cómo va a hacerlo cuando las decisiones empiecen a tomarse por intereses políticos”.

Si el PNV consigue mayoría parlamentaria para sacar adelante su reforma, Rioja Alavés podrá decidir cuestiones como el rendimiento, certificaciones, la promoción, la calificación de la cosecha y la gestión de las contra etiquetas. “Todo lo que en definitiva hace un consejo regulador. Pero no sabemos cómo van a materializarse, por ejemplo, decisiones sobre el rendimiento cuando parte de los vinos que venden las bodegas de Rioja Alavesa tienen como origen productores de Navarra. No se ha pensado cómo llevarlo a la práctica”. El texto de la ley, apunta a un segundo aspecto. El papel que jugarán las comunidades autónomas, en este caso el Gobierno vasco, puesto que podrán “ejercer facultades de control, inspección y sanción” sobre las actuaciones de los órganos de la denominación.

Jorge González: “Solo se puede parar si no se logra apoyo parlamentario”

A esa preocupación porque se separe y divida un organismo de funcionamiento demostrado a lo largo de los años se suman los efectos que tendrá en el consumidor, que encontraría así en el mercado una denominación alavesa que no renunciaría a la marca Rioja. Jorge González señala que, como organización, ellos solo pueden expresar su posicionamiento ante lo que se está planteando y reiterar la necesidad de que sigan siendo bodegueros y viticultores quienes, de forma interprofesional, gestionen la DO. Más allá de eso, señala, no hay nada que se pueda hacer una vez salga adelante en las votaciones parlamentarias. No habrá, a diferencia de lo ocurrido con la iniciativa de las bodegas vascas para crear Viñedos de Álava, pendiente ahora en los tribunales, margen para un recurso.

En el plano político, ve por eso llegado el momento de que el Gobierno de Navarra se pronuncie. También de que los socialistas de la Comunidad foral, País Vasco y La Rioja se posicionen en contra cuando se lleve a cabo una votación que no prosperará sin el apoyo de los diputados del PSOE en el Congreso.