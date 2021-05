Teresa Ribera: “La transición energética es obligada y una oportunidad para la industria”

Actualizada 09/05/2021 a las 17:12

Vinculada desde hace años a combatir el cambio climático, la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, es también el azote de muchos sectores y empresas que están en el eslabón débil de la transición energética. Ahora afronta la ejecución de unos fondos europeos que, en gran parte, irán ligados al Ministerio para la Transición Ecológica.

Creo que hago lo contrario. Mi esfuerzo es acompañar un proceso de transformación de un sector fundamental y la convicción del Gobierno es que no se puede perder esa oportunidad.

¿Es consciente de que las empresas implicadas no lo ven así?

Los grandes fabricantes han tratado de estirar al máximo los periodos de transición y es natural. Hace ya 20 años que los coches híbridos circulan en Japón y en Europa no se había hecho ese esfuerzo. Pero creo que ahora el sector sí ha entendido que tenía que reorientarse.

¿Dónde está la oportunidad que usted ve para la industria?

La transición energética es una obligación y una oportunidad. Algunos componentes van a desaparecer, pero otros tendrán más protagonismo, como la electrónica de potencia.

¿Qué piensa cuando se asegura que la producción de baterías para los vehículos va a contaminar más que la combustión?

Se habla sólo de la primera etapa, de la producción de baterías, pero hay mucho después. Hay recuperación de baterías, segunda vida, reciclado… Tenemos un recorrido importante y actores con potencialidad para hacerlo. Es el momento de avanzar rápido.

¿Por qué es tan difícil para un Gobierno gestionar el área de energía? ¿Por los intereses de muchos participantes?

Vivimos una auténtica reconversión y se está haciendo con un compromiso razonable. Es un sector complejo porque es sistémico, hasta hace poco de acceso difícil por las cuantiosas inversiones que limitaban el número de operadores. Pero eso ha cambiado y genera nuevos desafíos y un cambio radical. No es que el problema lo tengamos porque hay pocos con mucho poder, sino por la profundidad del cambio.

¿Confía en el hidrógeno?

Sí. No es una solución para hoy o para mañana, pero se dan las condiciones industriales y físicas para que seamos muy competitivos en su producción. No se trata de que todo el mundo tenga hidrógeno en cada barrio, pero puede ayudar en sectores para los que no se ven opciones de descarbonización.

Seguro que no coincide con la apreciación de Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, cuando dijo aquello de que el fondo de retribución de las renovables se creaba para pagar las fiestas del pasado eléctrico.

Efectivamente, no estoy de acuerdo. Pero creo que Repsol está haciendo bien las cosas, por complicadas que sean, como transformar una empresa del sector petrolero en algo compatible con la plena descarbonización.

Algunos creen que usted quiere ir más lejos de lo que pretenden otros países.

Esta es una gran oportunidad de modernización de la economía. Y estamos comprometidos con aquello que firmó el Gobierno de Rajoy en París, que es la plena descarbonización. Y la fecha tope de 2050 se estableció en el marco europeo cuando Arias Cañete era comisario de Energía.

Pero sin una participación decidida de Estados Unidos, China o Brasil, se puede generar un problema de competitividad.

La industria europea está preparada y encuentra siempre sus grandes nichos allí donde hay valor añadido y donde se generan nuevos procesos y nuevas tecnologías, frente al ‘que inventen otros y yo lo hago después’. Hay una responsabilidad histórica y hay que hacerlo porque es en interés de nuestra economía.

¿Existe el riesgo de que los fondos europeos acaben en manos solo de grandes empresas?

Nunca se ha planteado así, sino al revés. Debe beneficiar al conjunto de la economía y hay potencial para ello. Ya hemos transferido 1.200 millones de euros dirigidos a pequeñas inversiones. Y habrá más.

Los grandes consumidores dicen que el coste les sitúa en una mala situación competitiva.

Hay que tratarlo con humildad y con rigor. El precio tiene limitaciones importantes porque no nos beneficiamos en la misma medida que otros de un mercado muy amplio. La previsión también es de una caída de precios mayor que en otras partes de Europa. Pero no oigo que protesten porque los costes laborales aquí son más bajos que, por ejemplo, en Alemania.

“Lo ocurrido en Madrid no cambia la hoja de ruta del Gobierno”



¿Cómo explica los resultados autonómicos en Madrid?

Existe una cierta fatiga pandémica y Ayuso ha insistido mucho en el mensaje de que la gente pueda sentirse más liberada. Lo que ha sucedido ahí no es extrapolable al conjunto de España.

¿Debe dar un giro el Gobierno para resituarse?

Es una decisión del presidente del Gobierno en la que yo no me atrevo a decir nada. Insisto, no es extrapolable lo que ha ocurrido en Madrid a la hoja de ruta del Gobierno, porque nosotros no gobernamos Madrid, sino el conjunto de España.

¿La legislatura es sostenible?

Tengo la convicción de que se dan las condiciones para ello. Tenemos Presupuestos, mensaje y contenido claros. Mi impresión es que el presidente del Gobierno tiene la total intención de agotar la legislatura.

