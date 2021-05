El PSN se opone al intento de división de la Denominación de Origen Rioja

Actualizada 06/05/2021 a las 19:08

El PSN-PSOE se opone al intento de ruptura de la Denominación de Origen Rioja. Los socialistas navarros comparten esta postura con las otras federaciones del PSOE afectadas como son las de La Rioja y la Comunidad Autónoma Vasca. Además, la defensa para que la DO Rioja mantenga su proyección de marca en el mercado de los vinos es amparada también por el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el grupo socialista en el Parlamento Europeo.

El debate se ha generado en la Comunidad Autónoma Vasca porque varios productores de Álava han solicitado al Gobierno Vasco la creación de una Denominación de Origen propia, llamada “Viñedos de Álava”. Sin embargo, según el portavoz en la materia, Javier Lecumberri, “los socialistas rechazamos esta propuesta de manera rotunda porque consideramos que es una medida política interesada que lo único que hace es crispar y, además, no atiende a cuestiones sociales ni económicas”.

Por eso, con la postura evidente del PSN-PSOE en defensa de los agricultores navarros que trabajan en la DO Rioja, Lecumberri ha rechazado la moción de Navarra Suma en la que se solicita al Gobierno de España que trabaje en el amparo de estos. “No vamos a permitir a Navarra Suma que una vez más intente mentir, enfangar y atacar al Gobierno de España con el objetivo de alcanzar rédito político”, ha dicho Lecumberri.

El PSN-PSOE ha presentado una enmienda de sustitución a la mencionada moción que no ha sido aceptada por el grupo de Javier Esparza. En ella se exponía el compromiso de seguir defendiendo de manera inequívoca y a todos los niveles, los intereses de los viticultores navarros integrados en la DO Rioja y en la DO Navarra.