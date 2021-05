Xabier Sánchez releva a Palacio en la dirección general de Tutti Pasta

Actualizada 05/05/2021 a las 06:00

Xabier Sánchez Peman, de 52 años y nacido en Pamplona, ha tomado el relevo de Daniel Palacio Ochoa en la dirección general de la empresa de alimentación navarra Tutti Pasta a la que se incorporó el pasado 1 de febrero. Con anterioridad, Sánchez Peman, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y con un Executive MBA por la Universidad de Deusto, ostentó diferentes responsabilidades en el Grupo Harinero de Caja Rural de Navarra donde trabajó hasta el pasado mes de enero y desde 2006. Su trayectoria la había iniciado en Viscofan donde desarrolló su carrera profesional durante 12 años tanto en la planta Alemana del grupo, como en la ubicada en la República Checa, desempeñando la función de director del departamento Técnico-Comercial.

Palacio, que había ocupado durante los últimos 25 años el puesto de director general, seguirá en la línea ejecutiva aunque ahora sólo como consejero delegado. Un plano más alejado del día a día que le permitirá, como explicaba ayer, “realizar gestiones más a largo plazo, estratégicas, institucionales, de prospección, de nuevos mercados, productos, y de posibles alianzas”. El objetivo de este cambio no es otro que el de “redoblar esfuerzos” y “promover una transformación” en un momento “de dificultad”. Se trata, en definitiva, de “adelantar” un cambio que se hubiera producido dentro de cuatro o cinco años buscando “una profesionalización del equipo para el día en el que yo me retire”, remarca Palacio, el único socio que ha estado en la línea ejecutiva de la compañía. Una fórmula que ha venido funcionando 34 años y que ha permitido a Tutti Pasta alumbrar el futuro por la vía profesional pensando tanto en la durabilidad del negocio, como en evitar tensiones entre los socios y protocolos de sucesión. “Nos ha parecido la fórmula más lógica y sencilla. No hemos inventado nada. Es lo que ha funcionado estos años”, apostilla.

Tutti Pasta nació en 1987, de la mano de empresarios navarros, como una fábrica de pasta para suministrar a una cadena propia de restaurantes. Hoy, ya sin restaurantes, más del 50% de la producción sale de la planta con marca blanca, para firmas como Eroski, Leclerc, El Corte Inglés y Carrefour, entre otros. El resto de platos llevan su marca propia (Tutti Pasta) y el 40% de su facturación ya proviene de la exportación a distintos países de Europa y América.

En 2019 la empresa recibió el Premio a la Innovación de la Cámara Navarra de Comercio. Todo un reconocimiento a ese grupo de empresarios “de raza” que liderados por Daniel Palacio se atrevieron con un alimento originario de Italia y con fórmulas “innovadoras y tecnológicamente avanzadas” lograron convertirse en pioneros en innumerables procesos como la comida precocinada para restaurantes de comida rápida o los platos preparados para el microondas de pasta con salsa. Una empresa que como recordaba Daniel al recoger aquel premio existe “porque le dije a mi padre (Santiago Palacio) que no quería trabajar con él en Zumos de Navarra”. Lo que llegó después fue una historia de éxito ligada a la innovación a la que dedican más del 5% de su facturación. En 2020 recibió otro premio de Innovación en el marco del galardón Alimenta.