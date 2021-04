Pili Piñeiro, elegida secretaria general de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Navarra

Actualizada 23/04/2021 a las 11:32

El congreso de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO en Navarra ha elegido este viernes a Pili Piñeiro como secretaria general.



Piñeiro ha destacado que "el objetivo para los próximos cuatro años es mejorar las condiciones de empleo de un sector en el que se concentra una alta precariedad, salarios más bajos que en otros ámbitos y una alta siniestralidad". Así mismo, en el discurso tras salir elegida, ha insistido en que el sector, "aunque es diverso, tiene retos específicos a los que hacer frente". "Somos un ámbito que sufre como nadie la precariedad. Los altos niveles de contratos temporales y parciales son un problema crónico en el sector de la limpieza y la construcción", ha destacado.



En este sentido, Piñeiro ha advertido de que "en la construcción ha habido un fuerte deterioro de las condiciones de trabajo, especialmente referido a la duración de los contratos". "Si en 2007 de media un contrato duraba 167 días, hoy un contrato en la construcción solo dura 81 días. La rotación y la temporalidad van a más y en nuestro sector esto repercute en la formación, y por lo tanto, en la seguridad laboral", ha subrayado.



"La construcción está creciendo y ello se hace al mismo tiempo que se devalúan las condiciones de trabajo y la siniestralidad crece, por eso necesitamos un Plan Estratégico para el sector que ya ocupa en Navarra a 17.800 personas", ha demandado Piñeiro en su discurso, recogido en un comunicado de CCOO.



Pili Piñeiro ha reivindicado, además, "los empleos esenciales que hasta ahora no tenían el prestigios social necesario". "La pandemia ha enseñado a la sociedad y a los gobiernos lo esenciales que somos las trabajadoras de limpiezas. Somos la primera pieza de una maquinaria enorme. Sin una buena limpieza no se pueden fabricar coches, sin limpiar a fondo el hospital este se convierte en un foco de infección, sin limpiar un matadero no puede funcionar bien y sin limpiar no funciona tampoco una residencia de la tercera edad", ha resaltado.



Por ello, ha remarcado que "los diferentes gobiernos tienen una asignatura pendiente con nuestro colectivo, estamos desprotegidas frente a las enfermedades propias de nuestra profesión y soportamos condiciones de trabajo precarias y con salarios bajos".



La secretaria general ha reivindicado, además, la firma del convenio de limpiezas, producida hace pocos días. "Frente a la actitud de ELA y LAB de cerrazón e intransigencia, CCOO ha mirado a los intereses de las mujeres trabajadoras con bajos salarios, por eso el convenio firmado contempla fuertes subidas salariales muy por encima del IPC", ha valorado.



Al congreso celebrado en el Hotel Iruña Park de Pamplona han acudido también Chechu Rodríguez, secretario general de CCOO Navarra, y Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de la Federación a nivel estatal.



Tras las principales votaciones, Barragán ha opinado que "el sector de la construcción en España es fundamental, por eso tenemos que hacer compatibles el crecimiento y la calidad del empleo, el aumento de las contrataciones no se puede basar otra vez en una precarización de las condiciones de estos trabajadores".



Por último, Martínez ha concluido que "la crisis sanitaria y el confinamiento hizo que le pusiéramos rostro a miles de trabajadoras que de forma esencial sostienen sectores importantes, ahora toca dignificar su condiciones, se lo debemos como país, pero sobre todo porque los empleos ocupados especialmente por mujeres tienen que estar mejor remunerados y considerados socialmente".