Asociaciones: Exigencia y flexibilidad para transformar el empleo

Actualizada 06/01/2021 a las 06:00

1. ¿Cómo ha sido 2020 para su empresa y sector? ¿Cómo ha afectado la covid?

2. Perspectivas para 2021 ¿Qué cambios se han introducido en la actividad y se van a mantener?

3. ¿Qué pediría a los gobiernos nacional y regional, y a las instituciones?

Ana Ursúa AIN (Asociación de Industria de Navarra)

“Demanda y producción podrían estabilizarse a partir del verano”



1. 2020 ha sido un año complejísimo dónde se ha puesto de relevancia la fragilidad de nuestro modelo económico y social y, dónde, la incertidumbre ha pasado a ser el invitado principal en todos los ámbitos. La industria ha demostrado una gran resiliencia y capacidad de adaptación.



2. Afrontamos 2021 con un nivel de incertidumbre similar, pero con la esperanza de salida de esta situación gracias a las vacunas. Se esperan unos primeros meses de complejidad, pero, si se consigue la estabilidad sanitaria a partir de verano, podría producirse una re-estabilización de la demanda y de la producción con la consecuente recuperación económica.



3. A una rápida reacción europea generando unos recursos sin precedentes para la recuperación, está habiendo una respuesta ejemplar público-privada para identificar proyectos innovadores de transformación industrial. Esta debería ser la gran oportunidad para transformar nuestro modelo económico. Pediría a los gobiernos a todos los niveles no sólo definir los canales, niveles de exigencia y flexibilidad necesaria para que estos proyectos se pongan en marcha y tengan el potencial transformador esperado, sino que el propio proceso ayude en la transformación de la administración e impulse la colaboración público-privada para promover proyectos tractores industriales en el futuro.

Ignacio Ugalde (presidente de Anel y Cepes Navarra)

“Hemos orientado la innovación para facilitar un trabajo participativo”

1. Las cooperativas y sociedades laborales estamos en todos los sectores de actividad y todo el territorio de Navarra, desde grandes empresas industriales a micropymes. Dentro de la dureza general, las situaciones son muy diversas, pero con algo en común, nuestro compromiso: no deslocalizamos y buscamos soluciones consensuadas para preservar actividad y empleo.



2. Las perspectivas son complicadas, pero en otras crisis el cooperativismo ha demostrado su capacidad no solo de resistir, sino de generar iniciativas para un desarrollo estable y sostenible. Hemos puesto todavía más el acento en las personas, por ejemplo, orientando la innovación y la digitalización a facilitar un trabajo más participativo, seguro y respetuoso con el entorno. Creemos que este es el camino a corto y largo plazo.



3. El apoyar firmemente las transformaciones de empresas para evitar su deterioro o cierre. Y que la Economía Social empresarial estemos presentes en todos los foros de decisión económicos como vector de desarrollo y de vertebración del territorio que somos. Así lo han reconocido en la Unión Europea, una región con una estructura fuerte de empresas cooperativas es más sólida.

Natalia Moriones (UPTA Navarra)

“El 85% de los autónomos ha visto reducida su facturación”

1. Este año ha sido muy difícil para los autónomos a causa de la pandemia de la covid. El 85% ha visto reducida su facturación con respecto al año anterior y de ellos en la mitad de los casos el descenso ha sido superior al 50%. A esto hay que sumar todos los que tienen su actividad parada o con restricciones muy importantes.



2. Las perspectivas de los autónomos no son muy halagüeñas que digamos. Se hace imprescindible que se prolonguen las ayudas al colectivo, especialmente el mantenimiento de los ERTE para que puedan continuar con los negocios abiertos.



3. Es necesaria una reestructuración del Trabajo Autónomo, hay que realizar cambios en cuanto a formación, digitalización, sectorización y especialización, innovación, modificación del RETA , sostenibilidad… Tenemos que aprovechar esta crisis para que el colectivo autónomo salga reforzado.

Juan Carlos Equiza (presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos)

“Los autónomos no notarán la recuperación hasta mediados de 2022”

1. Desde luego 2020 ha sido un verdadero “annus horribilis” para el colectivo autónomo. En Navarra, dos de cada tres autónomos cuentan con alguna restricción en su negocio y más difícil lo tienen los autónomos empleadores que además de los gastos propios del negocio, deben asumir los salarios y las cotizaciones de sus trabajadores al cargo.



2. Las perspectivas de cara de 2021 no son muy optimistas, todo apunta a que no será hasta el segundo semestre de 2022 cuando los autónomos empiecen a notar la recuperación. El uso de Internet y compra online además de esenciales como solución a esta crisis, son algunos de los cambios que probablemente se mantendrán en el tiempo.



3. A los gobiernos lo que les pido es que se actúe. Que se actúe ya, porque ya vamos tarde. Deben de ponerse en marcha cuanto antes nuevas prórrogas en los ERTE y ayudas por cese de actividad para este colectivo y si además queremos “Reactivar Navarra”, será necesario escuchar “de verdad” a los autónomos, ya que sin ellos, esta reactivación será imposible.

Susana Barasoain (directora del Cluster Functional Print)

“La internacionalización y la exportación B2B serán claves en 2021”

1. El impacto de la covid-19 ha sido importante para todas las empresas y la inmensa mayoría hemos tenido que introducir cambios para salir de la crisis que se presenta como una oportunidad. Empresas y cadenas de valor que apuesten por la innovación (en procesos, productos, diversificación, impulso estratégico...), conseguirán estar presentes en un largo plazo. Por ello los clústeres nos hemos presentado como garante e impulsor de toda actividad colaborativa innovadora y como plataforma de relación con la administración.



2. Los principales objetivos estarán alineados con la difusión de las capacidades de nuestros socios. El sector de la impresión funcional es un sector innovador y transversal abierto a trabajar con grandes empresas y pymes en todos los mercados de destino, que permiten desarrollos de tecnologías disruptivas y de I+D+i en diferentes retos tecnológicos. El impulso de la Formación Dual Tecnológica y potenciar la internacionalización y la exportación B2B serán para nosotros los puntos clave de trabajo para el 2021.



3. Una crisis conlleva un parón en las inversiones o en la innovación, por eso resulta imprescindible la colaboración público-privada. Gestionar de una manera colaborativa y abierta los fondos de recuperación y que se traduzcan en proyectos tractores que impulsen la innovación y la inversión.

Francisco Esparza Unsain (presidente de ADEFAN)

“Hay un cambio de hábitos y de preferencias de consumo”

1. En ADEFAN tenemos actualmente 154 socios , de muy diversos tamaños y sectores Por ello la afectación de la pandemia de la covid-19 ha sido muy dispersa. Hay sectores que han podido mantener su actividad, otros la han reducido y otros como la hosteleria (restauración , eventos y Hoteles) han sufrido y siguen sufriendo grandes caidas.



2. Es evidente que se está produciendo un cambio de hábitos en la población, un cambio en las preferencias de consumo, todo esto cambio el escenario en el que nos movemos las empresas. Antes de la pandemia se veían venir cambios, cambios que se han acelerado, y que muchos de ellos han venido para quedarse. La empresa familiar se adapta y entre sus virtudes está la capacidad de reacción y adaptación.



3. Que pongan en valor la empresa familiar y las familias empresarias como creadores de riqueza y empleo, sostenible y local. Que no se dejen tentar por grandes proyectos de fuera cuyo control no es local.

Antonio Rodríguez Fernández (gerente de CITI Navarra y ANAIT)

“Se ha mantenido el número de proyectos de otros años y el empleo”

1. Para el sector de ingeniería éste ha sido un año de continua incertidumbre ante la irrupción de la pandemia. A nivel de construcción, en lo que tiene que ver con nuestro sector, se ha mantenido el número de proyectos, alcanzando cifras de años anteriores. Tampoco se ha visto afectado el empleo tanto en el sector industrial como en el de la construcción.



2. Para nuestro sector, los efectos de esta crisis se podrán ver probablemente en la segunda mitad de 2021 y dependerán de la pandemia y sus consecuencias directas en el consumo e inversión, siendo los sectores de Construcción y Automóvil los más sensibles. Como entidad, este año nos hemos adaptado para ofrecer servicios de apoyo a nuestro colectivo ante la crisis del COVID, creando, por ejemplo, ANAIT IMPULSA, una oficina de atención a nuestros socios. Además, hemos realizado un importante impulso a nuestra adaptación tecnológica y digital.



3. Les pedimos de nuevo estabilidad y consensos. Los fondos europeos que lleguen a Navarra deben contar con nuestro sector y es fundamental apostar por la digitalización, la automatización industrial, la innovación e inteligencia artificial. De esta forma se generará empleo de calidad y podremos ser más competitivos.

Javier Vidorreta (presidente de AJE Navarra)

“Las restricciones nos han obligado a aparcar algunas iniciativas”

1. No cabe duda de que ha sido un año complicado. Nadie esperaba esto, y el drama social y la mala situación económica que nos deja es un desastre. En todo caso, creo que si hay un colectivo que por definición es optimista frente a la incertidumbre, persistente y tenaz ante escenarios difíciles y resiliente frente al cambio. Ese es sin duda el de los jóvenes empresarios y empresarias.



2. Estamos adaptando nuestros servicios, trabajando en nuevos proyectos que sigan ayudando a generar actividad empresarial a pesar de las circunstancias. Debido a las restricciones nos ha tocado aparcar algunas iniciativas que teníamos donde la presencialidad es esencial y esperamos poder reactivarlas lo antes posible, ya que será una buena señal de que las cosas vuelven a la normalidad.



3. Los jóvenes empresarios y empresarias somos la cantera del futuro motor económico de la sociedad. Nuestro papel es clave en la situación actual pero también en cualquier otro escenario, por lo que les pido que nos den el espacio necesario para impulsar que este colectivo crezca. Por supuesto nos tendrán a total disposición para desarrollar iniciativas, actividades y programas que incentiven el emprendimiento y el crecimiento de las empresas, por el bien de toda la sociedad.

Danny Imízcoz (CEO de Matukio y presidente de CEAT Navarra)

“La organización de eventos poco a poco empieza a reconstruirse”

1. Nuestro sector es el de organización de eventos y marketing, un año sin actividad hasta octubre y que poco a poco empieza a reconstruirse, pero costará. La covid ha cambiado el panorama de los eventos, haciendo que el online sea parte importante de los mismos cuando no se puede juntar a personas ni socializarse como antes.



2. Va a ser un año con dos mitades, una primera hasta el verano con restricciones y menor actividad y otra con mucha actividad en el segundo semestre del año. Hemos apostado por la Transformación Digital ofreciendo soluciones híbridas (presencial - online) en nuestros eventos. El streaming profesional en los eventos se va a normalizar y ha llegado para quedarse, pero seguiremos apostando por los eventos presenciales.



3. Que apuesten por la industria del entretenimiento y el conocimiento, como eje transversal para impulsar el turismo, la gastronomía, la cultura, el empleo, la actividad empresarial y los ODS. Nuestros autónomos han sido los grandes castigados por no poder ejercer su actividad y por ello pedimos ayudas y planes de rescate justos para estos sectores, porque tienen derecho a desarrollar su actividad y contribuir a Navarra para ser una región competitiva en todos los sectores. La responsabilidad está en cada persona, no en sectores concretos que ejercen su actividad.