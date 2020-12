El Foro 'Comversaciones Más Cerca' celebra su segunda edición con Grupo AN y Grupo Consorcio como protagonistas

Actualizada 17/12/2020 a las 06:00

Estes miércoles se ha celebrado en formato virtual la segunda edición del Foro ‘Comversaciones Más Cerca’ promovido por Brandok Comunicación con la colaboración de Caja Rural de Navarra, con el objetivo de abordar el valor del propósito corporativo y las acciones de RSC como guía de las organizaciones. Este segundo Foro ha contado con la participación de los representantes de dos grandes grupos nacionales líderes en su sector: Alfredo Arbeloa, director general de Grupo AN, entre otras actividades, Grupo AN es la mayor cooperativa cerealista de España (con más de 160 cooperativas socias); y María Aparicio, responsable de Comunicación y RSC de Grupo Consorcio, la conservera cántabra líder nacional en venta de anchoa y bonito del norte.

Comversaciones Más Cerca continúa con su objetivo de poner en valor el poder de la buena comunicación y aprender a través de las experiencias. Así, a largo de este encuentro, ambos invitados han analizado la importancia de reflexionar sobre el propósito corporativo y su presencia en todas las acciones que lleva a cabo una compañía. Y es que hoy más que nunca vemos como las empresas empiezan a concienciarse de que deben tener un propósito que aúne el éxito empresarial con el impacto social, ético y medioambiental.

Los dos invitados han coincidido durante el Foro en la necesidad que tienen hoy las compañías de reflexionar sobre quiénes son, qué quieren ser y cómo van a contarlo de manera que se establezca un fin corporativo que actúe como guía en cada actividad que realiza la empresa. No basta con realizar pequeñas actuaciones, hace falta una introspección y comunicación de lo que se está haciendo. Tanto Grupo Consorcio como Grupo AN han comentado que definir el propósito de una compañía e implantarlo, necesita mucho tiempo y que es necesaria la vinculación de toda la empresa como algo “transversal” de lo que todos participan.

En Grupo AN siempre han estado vinculados a la sociedad a través de diferentes iniciativas ya que como asegura Alfredo Arbeloa, director general de Grupo AN, “una empresa no puede crecer si no se desarrollan las personas que la componen, trabajadores, clientes, proveedores...”. La cooperativa veía la necesidad de unificar y comunicar todo lo que estaban haciendo y dada la complicación de su estructura multisectorial, crearon un comité estratégico formado por trabajadores de toda la empresa para determinar con ayuda de una asesoría externa como definir su propósito corporativo. En definitiva, un proyecto de varios meses para definir los valores que iban a marcar el futuro de Grupo AN. “El proceso es largo y requiere que toda la empresa se vincule pero sus beneficios son tremendamente positivos”, comenta Arbeloa.

En el caso de Grupo Consorcio cuentan con un proyecto específico: el MODELO BANDERA o modelo de impacto. Un largo proceso que comenzaron hace 5 años para definir cuál iba a ser su camino para descubrir y avanzar hacia su propósito corporativo global, “hemos dado la vuelta a la empresa, buscábamos saber quiénes éramos y qué hacíamos. Decidimos involucrar en el proceso a toda nuestra cadena de valor haciendo un análisis profundo con trabajadores, clientes, proveedores y la comunidad local de Santoña (Cantabria) donde estamos ubicados. En ese debate descubrimos que el ámbito social y las personas iban a marcar nuestro camino”, comenta María Aparicio, responsable de Comunicación y Sostenibilidad de Grupo Consorcio.

En esta línea de participación y contribución social, muchas organizaciones están utilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (los ODS) como guía para identificar los grandes retos globales sobre los que pueden realizar una contribución significativa.

Grupo Consorcio a través del nuevo rumbo que tomó la compañía, estableció una serie de parámetros en esta línea: Obtuvo la certificación B Corp como empresa sostenible. Esta certificación exige ciertas auditorías y mediciones que permiten gestionar muy bien los planes de acción. También definieron muy bien sus ODS: el principal y por vinculación sectorial es el de vida submarina en sus dos vertientes, pesca certificada y trazabilidad. Como ejemplo de acción, Grupo Consorcio se ha convertido en la primera conservera mundial en lanzar una herramienta de trazabilidad para mostrar la trayectoria del atún y del bonito desde el origen hasta su llegada al consumidor. Esta herramienta, disponible en la página web de la compañía, persigue fomentar la transparencia de su actividad en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, “para cumplir con elevados estándares sociales y ambientales”, asegura María Aparicio. Además, este año han lanzado una línea de conservas 100% sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Grupo Consorcio además tiene definidos otros ODS no directamente vinculados a su sector como son las oportunidades de futuro, el impacto medioambiental y el desarrollo de la comunidad próxima a su entorno.

Ambos invitados han mostrado que están de acuerdo en la necesidad imperiosa que tienen las empresas en realizar esta reflexión y adoptar medidas que ayuden a la sociedad y el medioambiente. Pero además, hace falta saber trasladarlo y contarlo bien para generar cultura de empresa, vinculación de los trabajadores y del entorno y ser ejemplo e invitar a otras empresas a seguir el camino.

En estos momentos en los que la sociedad tiene acceso permanente a la información, clientes, proveedores, trabajadores y en general todos los grupos que tienen vinculación a las empresas; demandan información sobre las actividades que se realizan. Las dos compañías han señalado la importancia de generar procesos de comunicación que informen de manera óptima sobre qué significan términos como la sostenibilidad. Ambas empresas junto con los invitados coincidían en que si somos capaces de educar sobre estos términos, conseguiremos que la sociedad tenga el criterio suficiente para decidir si adquiere un producto por precio o por el impacto que genera en el terreno medioambiental y en el desarrollo de su comunidad.

Este segundo Foro ha contado con nutrida representación de distintas empresas de Navarra como invitadas: Jaime González, responsable de Comunicación de Grupo AN; Miguel García de Eulate, director de Tesorería y Mercado de Capitales de Caja Rural de Navarra; Armando Ares, director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Grupo Viscofan; Victoria Rueda, adjunto director Fábrica y Responsable Formación y Selección Personal SKF; Pedro Busto, director general de Saint-Gobain Abrasivos en España, Marruecos y Portugal; Fernando Jesús Anel, jefe Comunicación Región NE (Área Norte) de Coca-Cola European Partners y José Manuel Erro, director general de Grupo La Información.

Apúntate a nuestro boletín de DN Management para recibir cada jueves en tu correo las noticias más importantes sobre empresa y emprendimiento Quiero apuntarme