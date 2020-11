El nuevo gerente de EDER espera atraer fondos "para desarrollar proyectos clave"

Actualizada 02/11/2020 a las 14:14

El nuevo gerente del Consorcio Eder, Sergio Villava Gómez, ha manifestado en su presentación que su intención es aportar su granito de arena para “mejorar esa atracción de fondos para el desarrollo de proyectos claves para la Ribera”.

En este sentido, el pamplonés ha admitido que uno de los objetivos que se plantea es tratar de cerrar o acortar esa brecha existente entre la Ribera y la cuenca de Pamplona.

“Tampoco creo que haya una gran distancia, a veces son más mentales que reales, pero bueno vengo con una mochila de relaciones, a nivel empresarial y a nivel institucional, y de eso se va a beneficiar Eder, la Ribera y Tudela”.

Villava, que lleva años trabajando en el ámbito de la estrategia regional, ha destacado la amplia trayectoria del Consorcio (más de 20 años trabajando en la Ribera) y ha dejado claro que su intención es “mantener todo ese trabajo que se ha hecho bien durante todo este tiempo”.

Además ha señalado que asumir la gerencia es un “reto” y ha añadido que, poco a poco, irá conociendo toda la línea de trabajo para plantear un plan de acción de cara al 2021. “La idea es que en los meses de noviembre y diciembre trabajemos para identificar esas líneas por las que apostaremos el próximo año”, ha reconocido.

Aunque ha insistido en que serán “continuistas”, ha asegurado que hay que estar atentos a Europa que, ahora mismo, está apostando por dos temas muy concretos: la transición digital y el pacto verde y “ahí es donde va a haber ingentes cantidades de fondos y no hay que perder eso de vista, habrá que incluirlo en el plan de acción”.

Ha admitido que habrá que contar también con el impacto de la covid, que tendrá su incidencia, pero ha confesado que “espero que sea algo coyuntural y no estructural, por tanto, puede afectar algo al plan de actuación, pero trataría de no enfocarnos ahí, no tenemos que dejar que nos invada en las actuaciones".

Villava ha agradecido la confianza a la comisión ejecutiva, en especial, a su presidente, Eusebio Sáez, y al presidente de Eder, Alejandro Toquero, que le han acompañado en su presentación ante los medios de comunicación.

Toquero ha apuntado que no hay que desearle “suerte sino acierto, profesionalidad y capacidad, que es lo que le ha traído hasta aquí. Su perfil encaja perfectamente con los planteamientos y retos que quiere abordar Eder”.

En esta nueva etapa que estará marcada por la pandemia, “el desarrollo económico y social de la Ribera no es que sea necesario sino que ya es vital en esta coyuntura y debemos aprovechar la oportunidad de situarnos en la mejor posición posible para el futuro y, sobre todo, en la mejor posición posible a nivel de competitividad”, ha dicho.

“Conocemos la últimas noticias del Canal de Navarra, que son buenas, y hay que seguir trabajando en el tema del tren de alta velocidad para que sea una realidad cuanto antes así como en una estrategia turística común. Las infraestructuras deben ser la cobertura y el sostén de las actividades económicas y el empleo que deben fomentarse desde el Consorcio”, ha agregado.

Ha recordado a Villava que liderar los proyectos de la entidad implicará no solo la promoción digital y la búsqueda de inversiones públicas y privadas sino que habrá que ejercer de nudo de cohesión con las 26 localidades que integran el consorcio.

Licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco, máster en prevención de Riesgos Laborales y experto en contabilidad y finanzas, Villava fue seleccionado entre 288 candidatos.

Hasta ese momento y desde 2012, había pertenecido a la plantilla de SODENA como director y gestor de proyectos europeos dentro del programa INTERREG IV-C, Life Long Learning, INTERREG Poctefa y Erasmus +. A nivel nacional ha desarrollado proyectos, sobre todo a través de CDTI del ministerio a través de la Euroregión País Vasco- Aquitania- Navarra.