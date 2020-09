Aprobados 3,5 millones para la contratación de seguros agrarios combinados del Plan 2021

Actualizada 23/09/2020 a las 13:02

El Gobierno ha adoptado, en su sesión de este miércoles, un acuerdo por el que se autoriza un gasto por un importe de 3,5 millones de euros para las ayudas a la contratación de pólizas de los seguros agrarios correspondientes al Plan de Seguros Agrarios combinados 2021.

La finalidad de la convocatoria del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente es otorgar ayudas a los y las profesionales del sector agrícola y ganadero que suscriban seguros agrarios combinados (Plan 2021) sobre bienes agrarios que radiquen dentro del territorio de la Comunidad Foral.

Con estos seguros se busca compensar las pérdidas ocasionadas por circunstancias meteorológicas adversas y ajenas a la voluntad del titular de la explotación, como pueden ser: heladas, lluvias torrenciales, inundaciones, pedrisco, entre otras, todos ellos fenómenos extremos que son cada vez más frecuentes en el escenario actual de cambio climático.

Las ayudas incluyen también las pérdidas ocasionadas por accidentes en el ganado, determinadas enfermedades y la recogida de animales muertos en la explotación.

Estas ayudas, que contribuyen de forma decisiva a estabilizar los ingresos del sector frente a este tipo de imprevistos, son convocadas anualmente por la Dirección General de Agricultura y Ganadería, y su cuantía de 3,5 millones es la cantidad estimada como necesaria para satisfacer la totalidad de las solicitudes, aunque hay que recordar que la partida es ampliable con la obligación de atender todas las solicitudes que se realicen.

Cobertura de los seguros

Las líneas subvencionables en el sector agrícola serán para seguros con cobertura creciente en las siguientes explotaciones: frutícolas, hortícolas bajo cubierta, hortícolas al aire libre de ciclo otoño-invierno y primavera-verano y con ciclos sucesivos; cultivos herbáceos extensivos; frutos secos; uva de vinificación; olivareras, cultivos forrajeros; fresón y otros frutos rojos; níspero y otros frutales (kiwi y endrino).

En el sector pecuario, se subvencionarán los seguros de explotación de: ganado vacuno reproductor y producción; ovino y caprino; vacuno de lidia; vacuno de cebo; compensación por pérdidas de pasto; equino; aviar de carne; aviar de puesta; reproductores bovinos, y ganado porcino.

Por último, se subvencionarán también los seguros para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales muertos en la explotación renovable y no renovable.

La contratación de las pólizas objeto de subvención incluye las realizadas a lo largo de todo el año 2020 y el primer semestre 2021.

Cerca de 4.000 personas beneficiarias

En Navarra cerca de 4.000 agricultores y ganaderos profesionales se benefician de las ayudas que otorgan al coste de contratación de los seguros agrarios.

En 2019 ha habido 250.000 has aseguradas: 192.620 has de cereales de invierno, 10.500 has de cereales de primavera, 11.200 has de viñedo, 8.500 has de cultivos hortícolas al aire libre y 755 has de frutales. Se suman también 127 has de invernaderos y casi 2.534.438 cabezas de ganado para seguros de vida.

En retirada y destrucción de animales muertos en la explotación se han asegurado algo más de 8 millones de cabezas. En total, en este ejercicio el capital asegurado asciende a 454 millones de euros.