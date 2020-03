Ocho dudas sobre el salario durante un ERTE

Actualizada 28/03/2020 a las 16:27

SON muchas las dudas en torno a la situación económica en la que van a quedar los miles de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), cuyos contratos quedan suspendidos y pasan a cobrar la prestación del desempleo. No todas las peticiones recibidas por el departamento de Trabajo tendrán finalmente la consideración de fuerza mayor, lo que tendrá consecuencias importantes entre los asalariados a los que se les apliquen los ERTE.



1. ¿Qué requisitos hay que cumplir para poder cobrar?



Si el ERTE queda amparado entre las causas de fuerza mayor, el trabajador no tiene que acumular un periodo mínimo de cotización para tener derecho a la prestación. Por contra, si el ERTE está motivado por causa común (razones económicas, técnicas, organizativas o de producción), se exige haber cotizado como mínimo 360 días durante los seis años anteriores a la solicitud de la prestación.



2. Si no reúno esos requisitos, ¿hay alguna alternativa?

Quienes no cumplan el requisito de cotización mínima podrán optar al subsidio siempre que sus rentas, descontadas las dos pagas extra, no sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional vigente.



3. No me suspenden el contrato, sino que me van a reducir la jornada.



Si el ERTE implica una reducción temporal de la jornada, esta disminución tiene que comprender entre un 10% y un 70% y un recorte análogo del salario.



4. ¿Cuánto voy a cobrar mientras dure el ERTE?



El importe diario de la prestación contributiva por desempleo depende de la base reguladora. Esta se calcula teniendo en cuenta la base por contingencias profesionales de los 180 últimos días cotizados, concepto que resulta de sumar el salario base mensual, los complementos salariales y la prorrata de pagas extra. No se computan las retribuciones percibidas en concepto de horas extraordinarias. La cuantía a cobrar será el 70% de esa base por contingencias profesionales.



5. ¿Significa eso que cobraré el 70% de mi salario actual?



No necesariamente. Indistintamente del resultado del cálculo, no se podrá cobrar menos de 501,98 euros mensuales en el caso de no tener hijos a cargo. En caso de tenerlos, el importe mínimo se eleva a 671,40 euros mensuales. Igualmente, hay un máximo lo que se podrá cobrar. Para aquellos solicitantes sin hijos, el tope está en 1.098,09 euros mensuales. En el caso de tener un hijo, el máximo es de 1.254,96 euros mensuales y se sitúa en 1.411,83 euros mensuales con dos o más hijos a cargo.



6. ¿Esta prestación es indefinida?



En el caso de un ERTE de fuerza mayor, la prestación se cobrará mientras dure la declaración del estado de emergencia o persistan las causas de fuerza mayor. Si el ERTE es por causa común, los primeros seis meses se cobrará el 70%, pero el resto del tiempo con derecho a prestación la cuantía se reducirá al 50%.



7. Si el ERTE es por causa común, ¿cuánto tiempo podré cobrar?



Todo dependerá del tiempo cotizado con anterioridad. El periodo mínimo es de tres meses, por un año cotizado, y el máximo es de dos años, por un periodo cotizado de seis años, aunque no es habitual que un ERTE se prolongue tanto tiempo.



8. ¿El tiempo que cobro la prestación se descuenta de mi derecho al paro?



En el caso de un ERTE por causa de fuerza mayor, el periodo durante el que se cobra la prestación no descuenta tiempo de derecho al paro, algo que sí sucede en los ERTE por causas objetivas. Si el ERTE es de reducción de jornada, el consumo de la prestación se producirá por horas y no por días.

