La extensa nave industrial que este martes 7 de mayo daba la bienvenida a un aniversario que brillaba con luz propia, quiso cambiar su habitual papel como almacén por un espacioso y efímero salón de actos. El cambio estaba más que justificado, ya que 50 años al frente de un sector cambiante no se celebran todos los días. Quizá por ese paso adelante, difuminado en el ambiente de ATP (empresa navarra especializada en iluminación exterior) la alegría se fue haciendo un hueco entre quienes no quisieron perderse un acto cargado de emotividad. Fue breve. No necesitó florituras, básicamente, y de este modo lo hicieron constar quienes intervinieron en lo alto de la tarima, porque “todos son familia” y saben del esfuerzo y sacrificio para no perderse desde que en 1969 abrieran sus puertas.

Capitaneados por Guillermo Redrado, vicepresidente de operaciones de la compañía, los discursos de las diferentes autoridades que participaron en el evento reiteraron una misma idea: la acertada apuesta de reinvertir sistemáticamente en I+D+i la mayor parte de sus beneficios para salir adelante. Con esta dinámica, explicaron, la firma desarrolló los polímeros técnicos de ingeniería con los que fabricaría todos sus productos. Gracias a estos materiales, ATP solventó los grandes problemas tradicionales de la iluminación exterior: la corrosión, el vandalismo y la electrocución.

Tales ventajas hicieron que la marca lograra una posición fuerte en el mercado del alumbrado junto al mar (municipios costeros, paseos marítimos, puertos, playas), así como en parques, jardines y hoteles, ámbitos donde la inmunidad a la corrosión y la ausencia de riesgo eléctrico son determinantes.

Tecnología en directo

Con la lección aprendida, los presentes comprobaron en primera persona cómo funciona la fábrica por dentro. Asistidos por una audioguía, dado el alto ruido emitido por la maquinaria, nadie perdió detalle. Paso a paso, entendieron cómo germina el proceso de producción de un punto de luz ATP, luminarias ‘made in Navarra’ que se exportan a decenas de países, desde su diseño hasta su expedición gracias a distintos procesos robotizados.

Durante el recorrido, cada departamento detalló su papel en la creación de los productos, desde la oficina técnica, donde se conciben las luminarias, hasta el departamento de Calidad, donde se verifica que superan exigentes pruebas de funcionamiento y resistencia. Terminado el itinerario, los invitados fueron conducidos a la sala de exposiciones, donde la directora de I+D+i de ATP Iluminación, Sandra Solán, compartió algunas claves sobre telegestión y temperaturas de color en alumbrado público.

Claves

El cambio Las actividades del 50 aniversario de la firma se cerraron con una visita privada guiada por el Valle de Egüés, donde ATP sustituyó recientemente todo el alumbrado público en un proyecto seleccionado por el IDAE por su alta calidad técnica.



Solidaridad Por la noche se celebró una cena de gala, además del evidente acto de clausura, en el que ATP realizó una donación a UNICEF por cada asistente, gracias a la cual se vacunará a 9.800 niños.



Autoridades locales y nacionales Pedro María Lezáun, Alfonso Etxeberria, Fernando Ibáñez Abaigar, Joan R. Sarroca Escribá, Jesús Gil Sáenz, Luis Miguel Navarro Zapatero; Enrique Lizarraga, y la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

