Adolfo 'Txiki' Muñoz, quien dejará la Secretaría General de ELA el próximo 5 de abril, se ha despedido de la dirección de esta central con críticas al "autoritarismo" del lehendakari Urkullu y con la reivindicación de un sindicalismo de "contrapoder" y "confrontación" como el suyo.



Tras permanecer 11 años al frente de ELA, Txiki Muñoz será relevado por Mitxel Lakuntza, hasta ahora responsable del sindicato en Navarra, en un congreso extraordinario que tendrá lugar el 5 de abril en el Kursaal de San Sebastián bajo el lema "Indar Betean" (En plena forma).



Muñoz abandonará la Secretaría General de ELA por razón de edad, al cumplir 60 años, según establecen los estatutos del sindicato. Deja la dirección de ELA, primer sindicato del País Vasco, cuando la organización cuenta con más de 100.000 afiliados y tiene el 41 % de la representación sindical en esta comunidad y casi el 23 % en Navarra.



"Toca decir adiós", ha señalado Txiki Muñoz en una rueda de prensa este miércoles en Bilbao, antes de remarcar que en ELA "los que se van, se van" y no son "jarrones chinos". Ha criticado el "autoritarismo" que a su juicio practican el Gobierno Vasco y el lehendakari, Iñigo Urkullu. "No es el mismo autoritarismo el de Trump, Bolsonaro, Salvini o Urkullu, pero aquí hay autoritarismo", ha afirmado.



Ha asegurado que "ha sido imposible normalizar relaciones con el Gobierno Vasco", aunque lo hayan "pretendido", porque "solo aceptan relaciones clientelares".



Tras estimar que hay una "posición antisindical durísima" ante la que es necesario "organizarse", Txiki Muñoz se ha mostrado convencido de que "el sindicalismo es más necesario que nunca" y de que "no existe sociedad democrática sin contrapoderes, sin sindicalismo fuerte y sin huelgas".



En el ámbito político, Txiki Muñoz se ha mostrado "preocupado" por el papel que debe desempeñar la izquierda, al considerar que "parece que busca un centro político", y ha criticado que, también en Euskadi, "se ha construido un marco institucional en el que solo caben políticas neoliberales".



En el plano laboral, el dirigente de ELA ha identificado tres problemas principales: hacer frente a una "precariedad que se extiende"; los accidentes de trabajo, con "entre 40 y 50 muertos todos los años", y el desempleo, "la puerta de entrada a la pobreza".



Ante este panorama, Muñoz ha dicho que ELA continuará con su estrategia, al entender que "es la realidad la que te lleva al contrapoder y a confrontar, y a animar a la gente a que se organice".



"Esto no ha cambiado desde que estaba (José) Elorrieta (anterior secretario general) y no está en discusión en el sindicato de cara al futuro", ha remachado.



Ante los retos futuros, Txiki Muñoz ha dicho que en ELA están "solos" en el sentido de que el sindicato no tiene "familia" política, aunque es una "soledad muy amparada" con su nivel de afiliación y representación.



Ha subrayado que abandona la dirección de ELA "muy satisfecho" al contemplar "cuadros jóvenes y muchas mujeres".



De hecho, al congreso extraordinario del próximo 5 de abril acudirán 736 delegados (en representación de las tres federaciones y las doce estructuras territoriales del sindicato), de los que un 45 % son mujeres, más que en las anteriores citas congresuales de ELA. La edad media de los representantes es de 43 años.



Los delegados deberán aprobar la renovación del Comité Ejecutivo de ELA, compuesto por 12 personas, lo que incluye el relevo en la Secretaría General y la elección de Mitxel Lakuntza, de 42 años. Además, para la vacante de Txiki Muñoz en la ejecutiva se ha propuesto a Maialen Aranburu, quien se hará cargo de Acción Social. Se mantendrán los demás miembros de la ejecutiva.

