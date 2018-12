Estudiantes de la UN realizan diez proyectos en empresas agroalimentarias

Actualizada 20/12/2018 a las 12:47

Alumnos de primero del grado en Management Assistant han realizado diez proyectos en colaboración con empresas del sector agroalimentario de la Comunidad foral. La presentación de los trabajos contó con la presencia de Andrea Macarie, operations manager en Telefónica Alpha, que pronunció una conferencia sobre el papel de los asistentes de dirección en la era digital.

La ejecución de estos diez proyectos, en los que han participado 53 alumnos, les ha permitido conocer la función del asistente de dirección y el perfil de negocio de estas diez empresas agroalimentarias navarras. Se trata del Grupo Virto, Conservas Pedro Luis, Florette Iberica, Conservas vegetales Viuda de Cayo, Aceites Urzante, Tutti Pasta y las empresas del Grupo AN Conservas Dantza, Pollos Coc&Coc, AN Cereales, AN Central de Compraventa.

Este trabajo es el primero de los siete que realizarán los alumnos a lo largo de la carrera como parte de la metodología por proyectos que se ha implantado este curso. La finalidad de esta metodología, que se apoya en el learning by doing, es que los alumnos adquieran las competencias que demandan las empresas y el mundo laboral del siglo XXI desde el primer año. A lo largo de los cuatro cursos los estudiantes desarrollarán proyectos basados en sectores como alimentación, asistencia sanitaria, automoción, bancario, comunicación, distribución, energético, farmacéutico, industrial, moda, turístico o transportes, entre otros.

