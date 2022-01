¿Sueñas con montar una casa rural?

La belleza de nuestro territorio, nuestra cultura y patrimonio son un gran aliciente para que el destino Navarra sea un plan perfecto de vacaciones sin salir de la provincia o sin grandes desplazamientos para los que nos visitan de otros lugares del país.

Desde DN INMO queremos daros algunas claves importantes en la aventura de montar una casa rural.

Definir una estrategia

Aunque parezca un consejo es muy básico, no hay que olvidar que una casa rural es un negocio y como tal, es conveniente elaborar un plan estratégico con unos objetivos y planes definidos.

No olvidéis realizar un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para conocer mejor vuestro negocio y vuestro mercado, y os ayudará a trazar y seguir la ruta marcada.

Apóyate en herramientas que te permitan monitorizar el precio o la ocupación de los competidores más cercanos, para fijar tu estrategia de precios y ofertas.

Calidad de servicio

La atención al cliente debe ser la base sobre la que cimentar nuestro negocio. Desde la primera impresión o contacto hasta la despedida, los clientes deben sentirse bien informados, atendidos, satisfechos y contentos con el servicio para que quieran repetir y recomendar nuestro alojamiento a las personas de su entorno.

Como consejo, la parte más burocrática de la bienvenida podéis adelantarla haciendo la recogida de datos antes de la llegada a través de internet o del correo electrónico, sería como hacer un check- in online. Así podréis dedicar el tiempo de la bienvenida a que esta sea cálida y personal, quitando la parte menos amable de la recepción de clientes. La primera impresión es lo que cuenta.

Presencia y publicidad en Internet

No debemos olvidar que la búsqueda de los clientes va a realizarse a través de Internet. Buscarán en redes, blogs, páginas web, aplicaciones, etc….y si no estamos en internet, no existiremos para ellos.

Además de tener nuestra página web actualizada, no debemos olvidar que muchos clientes buscarán su alojamiento a través de plataformas como Booking, AirBnB, TripAdvisor y otras, así que también deberemos decidir entre unas y otras para mejorar nuestro posicionamiento.

Es necesario crear y gestionar eficazmente los perfiles en redes sociales de nuestro alojamiento, publicando fotografías y fomentando la comunidad en redes como Facebook e Instagram, así como en las plataformas citadas anteriormente para crear una imagen de marca sólida y eficiente.

Para mejorar nuestro posicionamiento, podemos anunciarnos en los canales de ventas, así nuestra casa se verá más que otras que dediquen menos esfuerzo publicitarios.

Un motor de reservas online es un sistema de procesamiento de reservas utilizado por los establecimientos hoteleros y otros negocios de alojamiento para capturar reservas a través de la página web, redes sociales y otros canales de marketing y ventas. Es muy recomendable incluirlo dentro de la página web para que la difusión pueda transformarse en reservas directas de una forma automática.

¿Cómo venderte mejor?

Dado que los atractivos turísticos son tan diferentes según las estaciones del año, aprovecha esa estacionalidad para llamar la atención de tus clientes. Muestra calidez en otoño e invierno, la decoración, la chimenea, el color de los árboles, e imágenes al aire libre como la barbacoa, el jardín o la piscina en primavera y verano.

Aprovecha la temporada baja para hacer ofertas especiales y mover a los clientes que de otro modo no te comprarían.

La limpieza de un alojamiento es primordial, además de la decoración, y hace sentir a los más o menos a gusto. Los aromas en la casa marcarán la diferencia ya que el olfato tiene un fuerte poder sobre la memoria. La estancia será más recordada si los olores son agradables.

Crea experiencias únicas

Las zonas turísticas deben trabajar en coordinación. Si hay otros establecimientos cerca, debemos crear actividades, promociones o descuentos con ellos para que la oferta turística sea de mucha más calidad.

Si vas a montar una casa rural, crear actividades con una bodega o un negocio artesanal, como una quesería, sería una alianza perfecta. También puede interesarte localizar empresas de turismo de actividad para atraer a perfiles más deportivos.

Asimismo, podéis promover la actividad vosotros mismos, buscando colaboradores freelance para ofrecer talleres de fotografía, rutas en bicicleta, etc….

La clave del éxito es hablar con los clientes

Antes, en y después del servicio, la opinión del cliente es muy importante. Tenemos que hablar con ellos ya que nos darán información muy valiosa para nuestro negocio, ya sea de forma personal en la despedida, a través de un cuestionario online cuando ya hayan regresado a su casa, a través de las redes sociales o pidiendo reseñas en Google My Business.

Navarra tiene un entorno natural privilegiado, con pueblos y valles, ricos en cultura, patrimonio y naturaleza.

En DN INMO consideramos que hay que elegir la casa y el entorno adecuados antes de tomar la decisión de negocio. Nuestros agentes comerciales que pueden ayudarte a encontrarla. Elegir una casa agradable, acogedora y con una buena orientación, marcará la diferencia para ofrecer a los clientes lo necesario para crear una experiencia rural inolvidable.