Actualizada 14/09/2018 a las 06:00

La posibilidad de obtener financiación de forma gratuita, sin tener que pagar absolutamente nada, parece demasiado buena para ser verdad. ¿Qué hay detrás de ella? ¿Dónde está la trampa? En este artículo desglosamos los detalles de los préstamos gratuitos de la mano de Matchbanker.no.

ES CIERTO, SON GRATIS

Lo primero que te interesará saber sobre los préstamos gratis es si son gratis realmente. Sí que lo son, sin matices.

El servicio básico de un préstamo es recibir el dinero, mantenerlo durante el tiempo estipulado y devolverlo en una o varias fechas determinadas. Si se cumple esto, los préstamos anunciados como gratis no ocasionarán ningún gasto. Es decir, siempre que el consumidor cumpla con las devoluciones dentro del plazo, el préstamo gratis será efectivamente gratis.

Ahora bien, en el caso en que se necesite alargar el plazo del préstamo o se cometa un impago, la entidad concesora del mismo aplicará las tarifas que se estipulen en el contrato de préstamo. Por supuesto, dicho contrato se ofrece a los usuarios antes de formalizar el préstamo para que puedan leerlo y expresar su conformidad, si realmente están de acuerdo.

En resumen, en los préstamos gratis se devuelve exactamente la misma cantidad que se recibe, siempre y cuando se cumplan las condiciones de pago del contrato, y tampoco tienen comisiones por apertura de préstamo o por estudio y gestión de la solicitud.

¿DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD?

No cabe duda de que si se necesita dinero, acceder a un préstamo gratis suele ser una buena opción, al menos, si se tiene certeza de que se podrá devolver el dinero cuando sea debido. Sin embargo, esto no quiere decir que no se deban tener en cuenta otros factores.

Como decimos, por mucho que el préstamo sea gratis, si el consumidor estima que tendrá dificultades para devolver el préstamo, es probable que sea mejor que se abstenga de solicitarlo. No pagar un préstamo conlleva problemas serios como es, por ejemplo, sufrir la inscripción en un registro de morosos.

Otra característica de estos préstamos que puede ser un problema es que el montante que ofrecen es muy bajo. Por lo general, no se podrán conseguir más de 300 € con ellos. Lo mismo ocurre con el plazo. Generalmente, solo se podrá disponer del dinero durante 30 días como máximo. Algunos ofrecen la posibilidad de prorrogar este plazo, pero ya pagando una tarifa e intereses. Por tanto, las posibilidades de que el préstamo gratis se adapte a las necesidades del consumidor son limitadas.

CONSIDERACIONES FINALES

Desde el punto de vista financiero, obtener dinero durante un tiempo y que no cueste nada es casi siempre una buena decisión. No obstante, la financiación debe solicitarse con responsabilidad y siempre estando seguro de que se podrá devolver. Si es así, disfrutar de hasta 300 € extra para gastar, puede ofrecerte la posibilidad de aprovechar una buena oferta, que solo esté disponible por tiempo limitado, o afrontar el pago de una urgencia hasta que recibas tu próximo sueldo o los próximos ingresos del mes.

Selección DN+