Unidos por el monte en Carcastillo

La historia del Club de Senderismo y Montaña de Carcastillo comenzó a escribirse hace algo más de un año. Entonces, algunos jóvenes le plantearon al concejal de Deporte y Juventud de Carcastillo, Hugo Preciado, la posibilidad de crear un club de estas características, que organizase salidas al monte y actividades al aire libre. Y Preciado comenzó a darle vueltas a la idea. "Hicimos algo de propaganda para ver si la gente estaba interesada y convocamos una reunión que fue un éxito pues los asistentes aportaron numerosas ideas. Ahí vimos que la cosa iba a seguir para delante y se conformó la junta", rememora.



A ese primer encuentro le siguieron otros que tuvieron como resultado la primera salida. "Fuimos a Arangoiti y nos juntamos unos 30, todo un éxito para ser la primera", recuerda José Pejenaute Montolio, presidente del club. Aquella salida estuvo marcada por el mal tiempo. "Fue horrible y la marcha bastante dura. No somos montañeros expertos. Estuvimos casi once horas andando", añade Preciado. Pese a ello, el recuerdo de la primera marcha es positivo, igual que las que han venido después, una cada mes.



En este año de andadura el club ha ido ganando socios hasta sumar 62 de diferentes edades, de 11 a 61. "A casi todas las salidas han venido niños. En un principio, pensamos en organizar alguna exclusivamente para los más pequeños pero no fue necesario", explica Preciado. Una afirmación que corrobora el presidente del club, antes de añadir que la media de asistentes a la salida oscila entre las 25 y las 30 personas. "Es cifra muy buena. En todas las salidas se ha llenado el autobús, da gusto", indica Pejenaute.



BUEN AMBIENTE



Más allá de todas las salidas y actividades al aire libre, la junta del club destaca sobre todo el buen ambiente. Unas salidas que han conseguido unir a muchos vecinos que, con anterioridad, no solían juntarse de manera habitual. "Pese a que Carcastillo es un pueblo pequeño, había mucha gente que antes de estas salidas no solía relacionarse entre sí. Ése es otro aspecto positivo, el monte ha conseguido unir más aún a los vecinos", asegura Preciado, quien anima a todas las personas amantes del monte a unirse al club. "Cualquier interesado puede hablar con algún miembro de la junta o visitar nuestra web, www.clubsmcarcastillo.es", indican.



Cumplido el primer año, el club lo conmemoró recientemente con una comida en el salón de actos del colegio. En la sobremesa, hubo un café concierto como preámbulo de una charla sobre las Bardenas Reales, a la que siguió una proyección de diapositivas, para los más pequeños, sobre El bosque encantado. La jornada concluyó con una charla de primeros auxilios en el monte. Tras la celebración llegó la hora de pensar en la próxima salida, que les llevaría a las Bardenas.

