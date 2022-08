Baztan lleva agua con camiones el barrio de Ordoki de Arizkun

El Ayuntamiento de Baztan surte agua con camiones al barrio de Ordoki de Arizkun, tras la fuga que vació el depósito el día 10. El consistorio trabaja para detectar la avería y repararla, algo que está resultando complejo.

Dibujan el barrio de Ordoki caseríos diseminados, casas rurales, el hotel Señorío de Ursua, la hípica y el polígono de servicios, donde hay, entre otros, dos restaurantes, una panadería, una lavandería, una pescadería, almacenes de material de construcción.... Agosto pone el cartel de completo prácticamente en todos los establecimientos dirigidos al turismo, que han sufrido estos días la escasez de agua. Los problemas se iniciaron el día 9, cuando el ayuntamiento repartió un bando en el que explicaba la situación y advertía de posibles cortes de suministro. Estos llegaron el día 10 a mediodía y se prolongaron casi 24 horas. Finalmente, el Ayuntamiento dispuso de un camión cisterna para llevar agua al depósito. De este modo el suministro se ha recuperado y tratan de mantener el nivel cortando el servicio por la noche. “Ahora vemos que las cosas marchan y que el ayuntamiento está haciendo lo que puede. Al principio fue caótico”, apuntaba este viernes José Mari Celayeta, propietario del hotel Señorío de Ursua, tras la reunión que mantuvieron por la mañana en el polígono. “Nos citaron y han acudido el alcalde, Joseba Otondo, y dos concejales. Nos han dado todas las explicaciones. Es lo que necesitábamos. Las averías las entendemos, pero no la falta de comunicación, esa incertidumbre de no saber qué decir a los clientes. Entienden que haya una avería, pero no no la falta de información de cuál es la causa, la duración estimada, qué alternativas tenemos...”, indicaba y añadía que los servicios del polígono han podido trabajar.

"Tenemos la esperanza de que si el Ayuntamiento mantiene las acciones previstas y el interés mostrado hoy y los usuarios hacemos un gran esfuerzo en ajustarnos a la realidad de la difícil situación, podamos ir tirando, con ciertos sacrificios hasta quela situación se controle", apunta Celayeta. Sostiene que "lamentablemente, la situación se va a prolongar una temporada, por lo que es importante que todos seamos responsables y nos coordinemos".

Agradece Celayeta "la labor y el esfuerzo, controlando y rellenando depósitos, buscando y reparando fugas... que realizan todos estos días los empleados del Ayuntamiento para tratar de solucionar el tema".

EN ETXALAR

También Etxalar, donde este domingo empiezan las fiestas, sufre el estiaje. La de este viernes ha sido la segunda noche consecutiva sin suministro de agua, con el fin de aliviar el contenido del depósito. De igual modo, la piscina municipal permanecía cerrada, aunque el termómetro escalaba casi hasta los 40 grados.