Colectivos locales rechazan en Etxarri Aranatz los proyectos de líneas de alta tensión

Este domingo, a convocatoria de la Plataforma No Línea Alta Tensión-Autopista Elektrikorik Ez, se ha celebrado el 'Lurkide eguna-Compromiso con la tierra', en la cual 192 colectivos locales de carácter cultural, deportivo o vecinal entre Artajona y Gabiria han acudido a cada uno de los 192 emplazamientos "donde REE SA pretende instalar sus torretas" para rechazar "tanto este proyecto como el de la empresa Forestalia, que discurrirían en paralelo durante 92 km erigiendo sólo en ese tramo 431 torretas".

Los colectivos participantes se han concentrado, al mediodía, en la plaza de Etxarri Aranatz donde, entre otros actos, se han dispuesto conformando el logotipo de la plataforma contraria a estos proyectos de líneas de alta tensión, ha indicado en una nota la plataforma.

En el acto central, Alberto Frías, portavoz de la Plataforma No Línea Alta Tensión-Autopista Elektrikorik Ez, ha felicitado tanto a los colectivos participantes como a los pueblos afectados por "su capacidad de organización y respuesta ejemplar, una movilización sin precedentes para poner en valor el marco local y el tejido social de pueblos pequeños que se unen para defender su futuro". Frente a los "intereses meramente especulativos de esta nueva burbuja eléctrica", ha destacado "el valor del territorio vivido y sentido".

Ha animado, además, a poner en valor "estos más de diez años de lucha, donde se ha logrado paralizar dos veces los diferentes proyectos y conseguido el desmantelamiento de otras dos líneas, ante la pasividad cuando no complicidad de los gobiernos foral y autonómico". También ha reivindicado estos años de "aprendizaje colectivo" y ha manifestado que "sabemos que si no nos movemos, nada se mueve, que nadie va a venir a defender, lo que nosotras y nosotros no sepamos defender".

Alerto Frías ha acusado al Gobierno de España de "cambiar las reglas de juego a mitad de partida", al "no paralizar la tramitación de dos líneas de 400 kV que no contemplan sus efectos acumulativos a pesar de discurrir en paralelo". Tras calificar este escenario de "incompatible con el medio ambiente, inasumible por sus impactos críticos e inaceptable para las comarcas afectadas", ha demandado de las instituciones "abrir una vía democrática que respete la voluntad popular mayoritaria".

Desde la plataforma se ha hecho un llamamiento a todos los colectivos para "poner en valor el compromiso adquirido en la defensa de la tierra y convertirse en agentes activos en favor de pueblos vivos".