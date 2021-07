Cinco Villas apoya a Lesaka en su gestión de la pandemia

Los ayuntamientos de Arantza, Bera, Etxalar e Igantzi expresaron este miércoles, 28 de julio, su apoyo a su homólogo de Lesaka en la gestión de las últimas semanas tras la detección de un brote de contagios. El registro de infección se elevó a 322 personas con una tasa de incidencia de 11.601 por 100.000 habitantes. La transmisión tuvo su origen en las no fiestas en torno a Sanfermines.

Los ayuntamientos de Cinco Villas recuerdan que “teniendo en cuenta los diferentes llamamientos a la población, tanto local, como visitante, anunciando la suspensión de las fiestas y solicitando a su vez la no asistencia de público en las fechas festivas, no podemos sino dar a conocer nuestro apoyo absoluto al Ayuntamiento de Lesaka y a su actuación”. Sus representantes reconocen que el alcalde representa “la máxima autoridad municipal y por lo tanto quien ostenta la mayor responsabilidad en cuanto a la gestión del pueblo se refiere. Lo que no es menos cierto es que además de eso existe la responsabilidad individual de cada cual, donde afortunadamente no llega la función pública, siempre y cuando no hablemos de actos que constituyan delito”.

Al tiempo de recordar que el Ayuntamiento “administra y vela por los intereses del pueblo”, abogan por “la educación, la ética y la responsabilidad individual, que no el individualismo” para afrontar situaciones como las registradas en Lesaka.