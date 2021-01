Santesteban apoya a la entidad de esclerosis lateral amiatrófica

Actualizada 12/01/2021 a las 06:00

El Ayuntamiento de Santesteban entregó en días pasados un cheque por valor de 3.700 euros a la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (Anela). Supone la recadaución realizada el último año en la localidad en diferentes actividades en las que se han visto involucrados, desde su organización, entidades y colectivos como Doneztebe Fútbol Taldea, C. D. Erreka, APYMA Erreka, los organizadores de la I Marcha Nórdica (Corriendo por el mundo y Ttukuttuku), etc.

“Ha sido un año extraño y a causa de la covid-19 no se han podido realizar muchos actos y eso no ha restado a la hora de recaudar más. Sí hemos conseguido dar visibilidad a esta enfermedad a la ELA, en la localidad”, como explicó el alcalde Xanti Uterga (EH Bildu) durante el acto de entrega. El primer edil no pudo sino expresar el agradecimiento del Ayuntamiento a los colectivos implicados en la campaña solidaria por su trabajo desinteresado y el ejemplo altruista dado por sus miembros.

Alberto Armendariz Txapela , de Anela, respondió al gesto generoso también con palabras de agradecimiento: “Es muy importante para nosotros, porque cualquier aportación suma”.

El Ayuntamiento recuerda que años atrás se decidió “donar todo lo que pueda recaudar en diversas actividades durante un año en colaboración con distintos colectivos y asociaciones que trabajen por el bien común”. Fue así como se impulsaron campañas a favor de Saray, Adano, Mps y ahora Anela.

A partir de este principio,el año recién iniciado será aprovechado para colaborar con alguna otra entidad social a partir de las iniciativas en las que participen o impulsen colectivos de la localidad, sensibilizados con las necesidades de asociaciones volcadas en la atención a personas con necesidad.

Completado el acto de entrega del cheque a la Asociación Navarra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, entidades sociales y deportivas están inmersas en la preparación o planificación de actividades que, al tiempo de concretar su labor, tengan un contenido solidario, conforme a criterios acordados en años pasados para el conjunto del municipio.