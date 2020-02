El Carnaval saca los colores a Lekunberri

16/02/2020 a las 06:00

A buen tiempo, mejor cara. Un mosaico de color, nacido de la creatividad y el desparpajo, reconvirtió el sábado Lekunberri en un mundo de imaginación. La Herriko Plaza, corazón de los acontecimientos populares, fue nexo de unión de escenas anacrónicas. La historia, la escrita con mayúsculas, se concentró en su espacio con capítulos ilustrados. Vikingos, amis, piratas y nazis conciliaron sus diferencias en la versión más divertida de la realidad a lo largo de los siglos. “Todos los años se saca alguna idea en la cuadrilla para disfrazarnos. Este año ha tocado la tamborrada donostiarra. Yo que soy de San Sebastián no he tenido nada que ver en la elección pero me ha encantado”. Tocado con la indumentaria de cocinero y arrastrando una silleta de niño, Iñigo García Cuéllar participaba de la alegría contagiosa que aportaba un ingrediente a una jornada bendecida por el sol.

En el aspecto meteorológico, hasta el tiempo que, para estas fechas del año suele ocultarse en el triste decorado de un cielo encapotado y amenazante, lució su mejores galas. Calor y color se fundieron en una mezcla de atracción poderosa, clave en la consecución de una convocatoria alegre y masiva.

El titular municipal de Cultura y Deportes, Joseba Ordoqui, no pudo disimular su satisfacción por la alta respuesta de disfrazados que, en un momento dado, despertó la extraña sensación en un recién llegado de estar fuera de lugar por no enmascarar su identidad.

El factor favorable del sol reinante para todo encuentro en la calle se unió, en esta ocasión, al efecto positivo de las novedades incorporadas en los Carnavales locales. Así, además de la concentración de la una de la tarde en la Herriko Plaza, un desfile por la arteria principal de la localidad empujó a pequeños y mayores a participar en la convocatoria a la fiesta popular.

La llegada en comitiva hasta la plaza, precedida en todo momento por los sones de charanga, cedió a una representación de coreografías por parte de las cuadrillas de disfrazados. Las actuaciones sumaron puntos en la designación del ganador del concurso ideado, junto con la creatividad en el diseño del vestuario. Ambos conceptos -coreografía e indumentaria- ayudaron a los miembros del jurado, elegidos ente la ciudadanía, a discernir su veredicto. Al cabo de diez minutos reunido en el Ayuntamiento, concluyó que los 200 euros, reservados como premio, debían corresponder al grupo de El Rey León. Provisto de una carroza de apoyo, sus miembros se inspiraron en la representación teatral del espectáculo para completar su propuesta creativa.

La amalgama de escenas que coincidieron en el pequeño mundo figurado de Lekunberri dio lugar a la aparición de un convento rodante. Hasta la localidad llegaron peregrinos de El Rocío por iniciativa y gracia de la autoproclamada Hermandad del Santo Caldero. Como explicó Juanjo Sánchez Escalante, portugalujo afincado en Lekunberri, el nombre viene del “concurso de calderos ganado en fiestas”.

COMIDA POPULAR

Concluida la escenificación pública, el centro de atención se desplazó al frontón municipal, reconvertido para la ocasión en un amplio comedor.

Cerca de 300 comensales degustaron de un menú condimentado con los ingredientes de la alegría y la buena vecindad, que fueron abundantes durante todo el día del sábado.

El buen ambiente se estiró por la tarde en una animada sobremesa, en la que no faltó el aporte de la música. La noche esperaba con una actuación para remate de un día a prueba de resistencia, que dejó un buen sabor de boca en quienes bebieron del clima saludable de disfrazar la realidad y aparcar la rutina. Ya queda menos para la reedición del próximo año que, si el tiempo lo permite para una fechas disfrazadas con el cambio climático, tendrá asegurada la presencia del vecindario en la calle. Eso sí, con otra cara.

