Tudela aprueba no dar licencia a discotecas y gasolineras en un año

El pleno del Ayuntamiento de Tudela aprobó este lunes, 26 de octubre, por unanimidad suspender durante un año la concesión de licencias de obras y apertura a estaciones de servicio (gasolineras), discotecas e instalaciones de telecomunicaciones (antenas y estaciones base) en el casco urbano de Tudela, algo que hasta ahora estaba permitido. Sí podrán ubicarse en polígonos industriales, de ocio y de servicios.

Del mismo modo, el pleno dio luz verde para realizar los estudios necesarios que analicen el impacto de estas actividades dentro de los usos residenciales de cara a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se inició en 2017 y que continúa actualmente.

Esta decisión llega después de que una empresa pidiera licencia para poner en marcha una gasolinera en la zona de la calle Alhemas, muy cerca de varios edificios de viviendas. Los vecinos se movilizaron y, finalmente, el Ayuntamiento rechazó la solicitud basándose en informes técnicos, entre otros de Policía Local y Bomberos.

El concejal de Ordenación Urbana, Zeus Pérez (NA+), explicó que el PGOU en vigor data de 1994. “Ha quedado obsoleto y no da respuestas a las necesidades actuales”, indicó. Recordó que en 2006 se empezó a trabajar en un nuevo plan hasta 2009, cuando se paralizó hasta que volvió a retomarse en 2017.

MODIFICACIÓN DEL PLAN

Añadió que el estudio que se va a realizar sobre este tipo de actividades servirá para aprobar una modificación puntual del plan, hasta que se tenga el nuevo, que podría llevarse a pleno a final de año. “Son asuntos que crean alarma social entre los ciudadanos. Ya lo hicimos hace unos meses con las casas de apuestas y busca ofrecer soluciones a los vecinos”, indicó.

La propuesta de NA+ recibió el respaldo de los dos partidos de la oposición. Ángel Sanz, portavoz del PSN, refrendó su apoyo y recordó que su grupo ya presentó alegaciones contra la instalación de la gasolinera en la calle Alhemas. “También solicitamos la suspensión de licencias hasta la modificación del plan”, recordó.

Por su parte, Olga Risueño (I-E) también dio su apoyo e hizo referencia a las alegaciones que también presentó a la citada gasolinera. “Hay que hacer suspensiones hasta que esté el siguiente plan y no arriesgar a que lleguen proyectos que no sean adecuados”, afirmó.

SUBASTA DE DOS PARCELAS

Por otro lado, el Ayuntamiento también aprobó poner a la venta, mediante el procedimiento de subasta, dos parcelas municipales ubicadas en la zona del Queiles.

Una de ellas, con 3.099 metros cuadrados y que permite construir unas 74 viviendas de protección oficial, saldrá por un precio mínimo de 1.298.255 euros. Para la otra, de 234 m2 y que permite levantar 3 viviendas colectivas libres, el precio es de 64.806 €.

APARTAMENTOS PARA MAYORES

Durante el pleno también se aprobó definitivamente el estudio de detalle que permitirá construir 32 apartamentos tutelados para mayores en la ciudad en régimen de alquiler. Una iniciativa de Solera-Torre Monreal, de Caja Rural, propietaria de la residencia del mismo nombre. Estarán en la avenida del Barrio y el nuevo edificio permitirá, además, acceder desde esta avenida a la residencia.

Los apartamentos tendrán entre 1 y 2 dormitorios, cocina, comedor, baño adaptado y espacios comunes y, además, dispondrán de distintos servicios de atención los 365 días del año. Todos los grupos agradecieron la iniciativa de esta empresa de cara a ofertar un servicio más a los ciudadanos. Están destinados a personas mayores que sean independientes o con un grado de dependencia moderada.

El grupo Solera anunció en su día que la inversión rondará los 3 millones de euros y la previsión es que los apartamentos estén acabados para el año 2022.

Bronca a raíz de una pregunta por las dietas que cobró Toquero

El pleno se desarrolló con tranquilidad hasta que llegó el turno de ruegos y preguntas. Olga Risueño (I-E) cuestionó al alcalde, Alejandro Toquero (NA+), sobre las dietas que cobró por asistir a la Ciudad Agroalimentaria y la Federación Navarra de Municipios y Concejos (691 € que ya ha devuelto), algo que no podía hacer porque lo impide su dedicación exclusiva en el cargo. Risueño ya lo hizo en el pleno anterior y, entonces, el alcalde dijo que no sabía nada y que lo iba a mirar. Al día siguiente comprobó que era cierto, devolvió el dinero y dio orden de que no le volvieran a ingresar ningún dinero en dietas.

Toquero insistió en que no supo que le habían pagado hasta que se lo dijo Risueño en el pleno anterior y, a partir de ahí, empezó a criticar a I-E. “Les agradecería que fueran más limpios. Saben que no hubo mala intención ni intención de lucro. Y pusieron sobre mí la sombra de la palabra dietas que algunos utilizaron mal. Usted -en referencia Risueño- también cobró 300 euros por dos reuniones en Eder, aunque era legal. Han intentado poner sobre mí la sombra de la duda y mi honestidad”, recalcó.

Luego acusó a I-E de “exprimir” el tema para que “crezca el bulo de que cobré dietas a sabiendas y eso es sucio”. “Hay muchas maneras de suciedad en política y la suya ha sido una de las peores”, añadió.

Respuesta “por alusiones”

Risueño pidió entonces contestar y el alcalde le dijo que no era un debate y que él ya había respondido a su pregunta “le guste más o menos”. La portavoz de I-E insistió y Toquero le dijo que habían pactado hacer todas las preguntas al principio y contestarlas después. “Yo no he pactado nada. Es una alusión directa. Ha dicho que yo cobré 300 euros de dietas, pero nunca he tenido liberación y es legal”, afirmó.

Ahí continuó el rifirrafe hasta que Toquero preguntó al secretario, Miguel Chivite. “El alcalde es quien dirige el debate. Las preguntas, según el reglamento, no tienen que debatirse, aunque se suela hacer. Pero creo que ha habido una alusión directa a Olga Risueño y puede contestar”, dijo.

El portavoz del PSN, Ángel Sanz, también pidió al alcalde que permitiera responder, a lo que Toquero le dijo: “No diriges el debate porque no eres el alcalde”.

El secretario insistió en que había habido una alusión directa a Risueño y que podía contestar, ante lo que Toquero aceptó. “Si hubiéramos querido atacarle, nos hubiéramos callado y 3 años más tarde no habría cobrado 600 €, sino 6.000, y le podríamos haber hecho más daño. Yo no sé si ignoraba que no podía cobrar las dietas, pero se sabe el reglamento para unas cosas y para otras no”, dijo.

Y continuó. “Lo que acaba de hacer es sucio. El único que no las puede cobrar es el alcalde. Yo nunca tuve liberación y he cobrado por asistencia porque me correspondía”, dijo.

Toquero tomó la palabra “por alusiones”, insistió en que fue por desconocimiento y le acusó de alargar un mes las críticas por este tema. “Si nos hubiera contestado antes no se hubiera alargado tanto”, contestó Risueño.