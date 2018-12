El PPN critica "la dejadez y desidia" del Ayuntamiento con el polideportivo de Tudela

Actualizada 20/12/2018 a las 15:52

Los concejales del PPN en el Ayuntamiento de Tudela, Irene Royo y José Suárez, han criticado "la dejadez y desidia" del Consistorio con el polideportivo Ciudad de Tudela.



En su opinión, "estamos asistiendo a la historia de un despropósito, o mejor dicho, a la crónica de una muerte anunciada, pues desde el principio hemos mantenido desde el PPN que era necesaria la construcción de un polideportivo nuevo, no seguir poniendo parches al actual".



"Pero el gobierno municipal está jugando con el dinero de todos los tudelanos, ha permitido que la obra cueste casi millón y medio de euros, y a pesar de todo sigue habiendo goteras, cuando ya podríamos estar iniciando el proyecto de construcción de un polideportivo nuevo", han asegurado los concejales del PPN.



Para los ediles 'populares', "el alcalde Larrarte se empeñó en no construir el nuevo polideportivo, y en usar el dinero acordado en los Presupuestos Generales del Estado para este fin en otro completamente distinto, y cuenta con la connivencia del PSN, algo increíble, teniendo en cuenta que los socialistas habían apostado por una instalación nueva".



Según han expuesto, "ahora, parche tras parche, y reparación tras reparación, nos tememos que sea insuficiente, y que a pesar de que se vaya a reparar la cubierta, sigamos teniendo goteras en cuanto caigan lluvias importantes, porque la instalación es vieja y los fallos son ya estructurales, no se arreglan con remiendos".



"El alcalde y el resto del equipo de gobierno han hurtado a los tudelanos el dinero para reparar el Polideportivo Ciudad de Tudela para emplearlo en otro tema, y por su culpa, a nivel nacional, debido a las competiciones de fútbol sala, se está comprobando que Tudela tiene unas instalaciones deficitarias y en pésimo estado. Una vergüenza", han afirmado.

Selección DN+