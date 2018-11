Una manifestación pide en Tudela el desmantelamiento del polígono de Bardenas

Actualizada 18/11/2018 a las 13:46

Una manifestación ha pedido este domingo el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas Reales por las calles de la capital ribera convocada por la plataforma Bardenas Libres 2018.



La marcha ha comenzado pasadas las 12 del mediodía en la plaza de los Fueros, con una fina lluvia que ha hecho que los manifestantes fueran ataviados con paraguas y chubasqueros.



Las personas que se han dado cita en la manifestación han recorrido algunas de las vías céntricas de la ciudad escoltadas por efectivos de Policía Local, gritando consignas como "Fuera militares de las Bardenas" o "Las Bardenas para el pueblo".



Entre los manifestantes se encontraban parlamentarios forales como Laura Pérez (Orain Bai) o Rafael Eraso (Geroa Bai), entre otros, además de concejales de localidades riberas como María Cariñena (Cintruénigo), Patrizia Lorente (Tudela), César Alba (Cortes) o el alcalde de Castejón, David Álvarez.



En el comunicado escrito con motivo de esta manifestación, Bardenas Libres ha señalado que "este es el momento de mostrar el más absoluto rechazo a la barbarie que se ensaya en el polígono de tiro", ya que es "ahora" cuando se prorroga el contrato de arrendamiento de Bardenas con el Ministerio de Defensa.



"Un contrato hermético e impuesto", según la nota, que "nunca ha sido consultado por las gentes de los pueblos afectados y esconde el robo, en la práctica, de las tierras bardeneras a aquellos que tienen el derecho legítimo de uso y disfrute, los vecinos y vecinas de los pueblos congozantes".



Además, Bardenas Libres 2018 denuncia que el contrato "impone los riesgos del uso militar de este paraje natural y sus alrededores", por lo que plantea la "realización de consultas populares que evidenciaran el rechazo social que genera este polígono de tiro".



Desde la plataforma insisten también en "poner en duda la legitimidad de la Junta de Bardenas para firmar éste y otros contratos con Defensa", porque "no es un ente democrático ni representativo de la sociedad afectada", porque "no es transparente en su funcionamiento" y porque "facilita el caciquismo ante la explotación de los recursos económicos de Bardenas".



"Tenemos mucho trabajo por delante, debemos seguir compartiendo y denunciando lo que sucede en Bardenas, tejer redes con otros colectivos y luchas vinculadas a la nuestra, porque las guerras que sufren se preparan aquí. Miremos aquí y no hacia otro lado", han sentenciado en la nota.



Además, Bardenas Libres 2018 ha pedido que "se abran debates que algunos ya daban por cerrados como la propiedad del terreno que ocupa el Polígono de Tiro" y que se siga forzando a las instituciones que se posicionan en contra de la instalación a que vayan "más allá de las meras declaraciones".

