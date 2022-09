Morante llena y marca el canon en Corella

Morante este jueves en Corella. Por la mañana, la empresa envió a los espectadores un correo electrónico en el que recomendaba acudir a la plaza con una hora de antelación. Tal fue la expectación que había levantado la presencia deeste jueves en

Al reclamo del genio de la Puebla del Río, acudieron en día de labor no sólo aficionados de Corella, sino también de todo Navarra y la Rioja baja. Un ilustre notario de Alfaro cerró la notaría con el anuncio en la puerta de que en Corella “toreaba Morante”. La plaza se llenó aunque por fortuna no reventó.

Y Morante llegó a Corella y cumplió con las expectativas. Que el de la Puebla es historia del toreo es algo indiscutible. Que Morante ha dado muchos fogonazos a lo largo de su carrera tampoco. Pero que tras una temporada donde ya ha superado los 90 festejos, siga alumbrando con luz propia tantas tardes es algo inaudito en el planeta taurino.

Morante fue, como ya lo era en los primeros compases del mes de marzo, pura elegancia desde el paseíllo. Fue temple, frescura, naturalidad, improvisación y buen torero frente a dos toros que en otras manos no hubieran dicho nada.

Blanca Aldanondo

La esponja con la que Morante ha absorbido enseñanzas e imágenes de todos los maestros del toreo, han fraguado en un matador al que ya no se le puede etiquetar con otro adjetivo que su propio nombre.

Que semejante estado de gracia, predisposición y lozanía duren a las puertas del mes octubre, hace que el de la Puebla marque el canon en cada corrida en la que actúa. Predispone el resto del festejo y a los compañeros de paseíllo.

Morante estuvo superior en su primero. Activo en quites, destacó toreando con la derecha hasta sufrir un desarme que no le hizo desistir de robar excelsos derechazos y naturales a un toro de Galache que embestía, ma non tropo. Tras pegar una estocada hasta las cintas la presidencia no fue consciente de lo que realmente había presenciado hasta varios toros después y sólo sacó un pañuelo.

Con el cuarto abrió la faena sentado en el estribo tras un recibo por verónicas. Tras dos tandas de derechazos sufrió un desarme del que salió porfión en su empeño de ayudar a la recuperación del encaste Galache. Se permitió marcar los tiempos de un derechazo enorme al ritmo del solo de ‘Nerva’, llegando a escuchar un aviso sin haber aburrido a nadie.

En el festejo estaban convidados también Emilio de Justo y Joselito Adame. El matador extremeño reaparecía en Navarra después de que un toro le partiera la crisma el domingo de Ramos en Madrid.

Pese a perder el tren de la temporada De Justo llegó a Corella con ganas de no dejarse tapar por Morante. Lo logró en varias fases de sus faenas y sobre todo captó la atención del público corellano en los finales de faenas donde llegó a torear con desmayo. Cortó las dos orejas del 5º cuando la tarde ya estaba embalada.

Joselito Adame empezó toreando vistoso al 3º y terminó plúmbeo sonándole un aviso sin montar la espada. El Joselito de Hacendado no tuvo mejor ocurrencia que comenzar la faena del sexto sentado en el estribo, al estilo de lo hecho por Morante minutos antes. El algodón no engañó.

Pero cayó de pie en el tendido de sol y lo sacaron a hombros junto a Emilio de Justo. Quien hizo historia en el centenario e la plaza, volvió a salir andando.