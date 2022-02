El PP acusa a Vox de apropiarse de su ramo de flores para homenajear a víctimas del terrorismo en Tudela

víctimas del terrorismo que se celebró en Javier García y José Suárez, y la concejal en la capital ribera Irene Royo fueron los encargados de colocar el citado ramo, envuelto con un papel rojo y con la bandera de España. A diferencia de otros que depositaron otros partidos o entidades, en este caso no llevaba ninguna cinta con el nombre del PP. El Partido Popular ha acusado a Vox de apropiarse del ramo que depositó en el homenaje a lasque se celebró en Tudela el pasado viernes por la tarde. Los parlamentarios populares, y la concejal en la capital riberafueron los encargados de colocar el citado ramo, envuelto con un papel rojo y con la bandera de España. A diferencia de otros que depositaron otros partidos o entidades, en este caso no llevaba ninguna cinta con el nombre del PP.

Sin embargo, la sorpresa llegó al día siguiente. Vox colocó una mesa informativa en el paseo del Queiles de Tudela, donde está también la escultura de recuerdo a las víctimas del terrorismo, e hizo públicas una fotos con varios de sus miembros posando delante de la misma y un primer plano del ramo. Y en ellas se ve, precisamente, ese ramo del PP, pero con una cinta fijada al mismo con unos alambres en la que se puede leer Vox Navarra España y otra pequeña bandera de España.

M.T.

Este lunes, 14 de febrero, el parlamentario del PP Javier García mostró su sorpresa por lo ocurrido y explicó que fue su concejal en Tudela Verónica Gormedino quien se percató de que habían añadido unas cintas a su ramo. "Irene Royo fue a asegurarse de que era nuestro ramo y, efectivamente, lo era", indicó, a la vez que calificó de "lamentable" lo que ha pasado. "Y, además, cuelgan una foto en redes sociales. Se están aprovechando de recursos ajenos y encima tienen la jeta de hacer eso. Nos quedamos perplejos. Aprovecharse de algo así y encima con un tema tan sensible como las víctimas del terrorismo de ETA... Y encima lo de la foto en redes colma el vaso. Verles hacerse una foto con nuestro ramo y las cintas que pusieron... Vaya nivel", recalcó.

Este periódico también contactó con la dirección de Vox en Navarra. Su presidente, Emilio Jiménez Román, dijo: "Me está dejando clavado. Compramos unas flores y las cintas y uno de los nuestros las colocó. Pero nosotros no lo hemos puesto en el ramo del PP, no podemos ser tan cutres", dijo.

Posteriormente, su vicepresidenta, María Estévez, tampoco daba crédito. "Nosotros pusimos unos claveles con una cinta al lado de donde estaban todas, pero sin ánimo de querer tapar a nadie. No sé qué ha pasado".

Tras decirle que las cintas estaban atadas con unos alambres al ramo del PP, dijo: "¿De verdad? No sé qué decirle, pero nosotros sobre eso, desde luego, nada. Y menos en algo así como un homenaje a las víctimas. No tengo ni idea de si alguien luego lo pudo hacer. No puedo asegurar algo que no sé, pero nosotros no lo pusimos clavado al ramo de nadie, es lo que puedo decir", aseguró.

Sin embargo, en la foto de grupo de simpatizantes de Vox ante el monumento que colgaron en redes, ya se ve que en el ramo del PP están colocadas las cintas de Vox.