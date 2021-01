Ecologistas en Acción de Navarra pide paralizar los parques eólicos y solares por sus afecciones

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

La organización Ecologistas en Acción de Navarra ha puesto en marcha una campaña que, bajo el lema ‘No son molinos, son gigantes’, denuncia la política de instalación de grandes parques eólicos y solares en lugares situados en el medio natural que no cuentan con protección, pero que señalan que generan graves afecciones en el paisaje. Algo que lleva a esta entidad, incluso, a reclamar la “paralización inmediata de todos los proyectos en marcha” y a apostar por la producción para autoconsumo en tejados y zonas “ya humanizadas y cercanas a los centros de consumo energético”.

Ecologistas en Acción hace referencia a un informe de 21 científicos del CSIC en el que se advierte de que “este aluvión de instalaciones descentralizadas que se está dando en España puede provocar daños irreversibles en la biodiversidad”. “Consideran necesaria una mayor planificación, así como políticas que apuesten por el ahorro energético, la eficiencia y el autoconsumo”, añade la entidad.

Ecologistas en Acción señala que, según los datos de Red Eléctrica de 2019, el ciclo combinado de gas natural fue el de mayor producción en Navarra ese año con el 40,8%, seguido por la eólica (32,1%), la cogeneración (12,2%), la hidráulica (6,8%), la solar fotovoltaica (4,2%) y otras renovables (3,9%).

35 PROYECTOS EN TRÁMITE

Además, añade que Navarra no está al margen de “la avalancha” de parques eólicos y solares que se está dando en España y cita datos del Gobierno foral, que señalan que Navarra cuenta con una potencia instalada renovable eólica y fotovoltaica de 1.251 MW, la mayoría (1.089) de 51 parques eólicos en marcha. “Pero tenemos otros 35 proyectos que en estos momentos están siendo evaluados, 23 de parques eólicos y 12 fotovoltaicos con una potencia instalada de 1.167 MW. A estos hay que añadir otras 32 solicitudes, 17 eólicos (845 MW) y 15 fotovoltaicos (1.250 MW), de los que una docena serán tramitados por el Ministerio al superar los 50 MW o afectar a dos Comunidades Autónomas”.

“Navarra pretende triplicar en pocos años su potencia instalada y su modelo es un gran error. No busca el ahorro energético ni la producción para autoconsumo o en lugares humanizados. No están en zonas protegidas medioambientalmente, pero no han servido para evitar la saturación de ciertas zonas, como la sur de Navarra”, añade.

AFECCIONES Y ALTERNATIVAS

Para la entidad, estos proyectos generan numerosas afecciones sobre el territorio, “roto por las centrales eólicas y solares con sus líneas eléctricas de evacuación”, sobre el paisaje y también sobre la biodiversidad, ya que señala que “miles de aves mueren por las aspas de los aerogeneradores o electrocutadas en los tendidos eléctricos”. También denuncia problemas en el hábitat, sobre todo en zonas esteparias o de paso de aves, y sobre el patrimonio público, “que se entrega al interés privado” en lo que califica “una privatización escandalosa” del terreno comunal.

Para Ecologistas en Acción, la alternativa pasa por paralizar los proyectos presentados y suspender temporalmente nuevas tramitaciones, además de reducir el consumo, potenciar la eficiencia energética y fomentar las instalaciones para autoconsumo en tejados o polígonos industriales.