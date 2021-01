Denuncian robos habituales junto a la carretera de Tudela a Ejea

Actualizada 08/01/2021 a las 06:00

Harto. Así está el ganadero Gustavo Adolfo Jimeno Minchinela de los robos que está sufriendo en su corral, ubicado junto a la carretera NA-125, que une Tudela con Ejea de los Caballeros. “Llevamos varios años de robos sin cuartel y no sabemos qué hacer”, manifiesta Jimeno, al tiempo que explica que los robos empezaron hace 4 o 5 años y que están “cansados de poner denuncias porque al final no recuperas nada y pierdes mucho tiempo”.

“Generalmente los asaltos se producen cada 2 o 3 meses y tienen tal confianza que se ponen en la puerta a fumar y beber, porque hace 4 o 5 meses vimos colillas y unas latas de cerveza”, continúa diciendo el ganadero, a quien le han robado “todo lo que agarran”. “Se llevan corderos, ovejas, pastores eléctricos, tubos de riego… y baterías nos han robado muchas”, añade.

De hecho, cuenta que pusieron una denuncia de una batería que les habían robado y a la que habían puesto un localizador. “Ha estado cerca de un año en Cintruénigo y ahora está en Olagüe, pero nos dicen que no pueden hacer nada”, lamenta. Y todo esto, por no hablar de que “también se llevan la infraestructura del corral”, como puertas y ventanas.



LOS AGRICULTORES, IGUAL

Pero este problema no es solo suyo. Los agricultores están igual. Uno de ellos, Jaime Castel-Ruiz Solana, con 130 hectáreas en la zona, explica que a ellos, además de los constantes robos de fruta y verduras, les afecta porque se llevan “las instalaciones de riego, ya sean programadores, cañas de los aspersores… y sobre todo baterías”. “Nosotros no solemos dejar los tractores en el campo porque también hay robos, no tanto de la máquina en sí, sino de gasóleo o alguna pieza”, comenta.

Y, respecto a los productos que cultiva, insiste en que “todos los fines de semana vas por nuestros campos y es un goteo constante de coches y furgonetas robando fruta”. “Nosotros cultivamos verduras y frutas. En las verduras sufrimos muchos robos, pero lo de la fruta es algo espectacular. Son cantidades ingentes. Son furgonetas, coches… con cajas y se llevan kilos y kilos”, asegura. En este sentido, expone que “alguna vez hemos llegado a un campo y el encargado me ha dicho que me había confundido, que ese campo ya lo había cosechado otro día por no tener alcachofas cuando yo sé que no”.



TAMBIÉN EN OTRAS ZONAS

Aunque, según indica Castel-Ruiz, los robos son generalizados y afectan a otros lugares. “Sé de gente de otras zonas del término de Tudela a la que también le roban, porque es algo oído por los agricultores, pero la constancia la tengo de lo nuestro. El problema es que como no se considera robo, sino que es algo menor, pues la policía incluso te dice que para qué poner una denuncia”, explica, a la vez que señala que “a mí nunca me han dado respuesta ni solución a esto".

“Ponemos denuncias y avisamos, y vas por el campo y solo ves todoterrenos de Medio Ambiente a los que les hablas de tema y te dicen que es competencia de otro cuerpo”, apunta. Por eso, concluye diciendo que “hemos llegado a un punto en el que ya no ponemos ni denuncia”.