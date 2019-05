Navarra Suma califica de "necesidad" el tercer centro de salud en Tudela

Actualizada 13/05/2019 a las 13:18

El candidato de Navarra Suma a la alcaldía de Tudela, Alejandro Toquero, ha afirmado que "el tercer centro de salud para Tudela debe ubicarse en el barrio de Lourdes debido a su elevada población y al porcentaje de vecinos de edad avanzada que allí viven" y ha señalado que este centro "no es un lujo, sino una necesidad, y con Navarra Suma será una realidad".

La coalición Navarra Suma (NA+) ha presentado este lunes 13 de mayo en la plaza Padre Lasa del barrio de Lourdes de Tudela las medidas incluidas en su programa electoral en el ámbito sanitario para la capital ribera.

Toquero ha afirmado que "desde que se construyeron hace 25 años los dos centros de salud de Tudela, la ciudad ha crecido en más de 8.000 habitantes, lo que ha producido su actual saturación, rallando el colapso".

La propuesta de Navarra Suma pasaría por crear, según ha afirmado el candidato a la alcaldía en Tudela, "un centro nuevo donde se presten servicios de atención primaria que, en principio, contaría con 21 consultas, ocho de medicina de familia y ocho de enfermería para la población adulta, una de trabajo social, dos de pediatría y otras dos de enfermería pediátrica para la población infantil".

Además, ha proseguido, "contaría con botiquín; sala de extracciones; sala de talleres grupales, por ejemplo, para educación sanitaria y comunitaria; sala de urgencias; área administrativa; área de despachos y otras zonas no asistenciales (almacén, archivo, biblioteca), dejando espacios para posibles necesidades futuras".

Toquero ha criticado que "el actual Gobierno de Navarra se escudaba para no construir un centro nuevo en que el porcentaje de población no era suficiente, al no llegar a las 60.000 tarjetas sanitarias, algo que, como demostramos desde Navarra Suma, no era cierto ya que por ejemplo, Huesca, con 55.000 habitantes, está construyendo su cuarto centro de salud".

Navarra Suma contempla otras iniciativas en sanidad, como la mejora de las instalaciones del Servicio Normal de Urgencias de Tudela, ubicado en los bajos del centro de salud Santa Ana, "al que dotaremos de equipamiento en radiología, como centro de referencia para toda el Área de Tudela, sin necesidad de acudir para urgencias menos graves al Hospital Reina Sofía y completando la red de radiología extrahospitalaria que el cuatripartito ha olvidado para la Ribera".

Además, Toquero ha añadido que se creará un grupo de trabajo con profesionales sanitarios de la Ribera, sindicatos, personal del SNS y representantes de los ayuntamientos de la merindad, llamado 'GTRS, Grupo de Trabajo Ribera-Salud', para determinar las necesidades y demandas de la zona y garantizar la calidad del sistema público sanitario.

Por otro lado, ha expuesto, se instará al Gobierno de Navarra al desarrollo de un Plan de Atracción de Especialistas, de manera que se establezcan las condiciones necesarias para evitar la falta de profesionales dispuestos a trabajar en la Ribera.

El programa de Navarra Suma también contempla varias mejoras en el Hospital Reina Sofía como la apertura y equipamiento de los dos quirófanos que faltan por poner en marcha; la adecuación de dicho edificio para incorporar nuevas instalaciones para hemodiálisis; la creación de una unidad interdisciplinar de demencias; la adaptación de camas en la 5ª planta para cuidados paliativos; la extensión de la guardia de oncología al área de Tudela mediante telemedicina; la renovación de las instalaciones del Servicio de Rehabilitación y la puesta en marcha de nuevas especialidades como neumología, dietética y nutrición o cirugía pediátrica.

Además, Navarra Suma en Tudela pedirá al Gobierno de Navarra que dote al Reina Sofía de una incubadora para el traslado de neonatos al Complejo Hospitalario de Navarra, así como de una segunda UVI móvil para la atención de pacientes de alto riesgo o riesgo vital.

