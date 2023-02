El alcalde estellés Koldo Leoz (EH Bildu) no se presenta a la reelección

El alcalde de Estella, Koldo Leoz ( EH Bildu ), de 44 años, maestro, con pareja y dos hijos, no se presentará a la reelección para la alcaldía en los próximos comicios. Así lo ha anunciado en un tuit ‘colgado’ en la red social en el que decía, textualmente: “Es hora de resituarme en esta sociedad que exige continuas adaptaciones político-militantes. Para seguir fertilizando de otro modo el proyecto político de EH Bildu, me hago a un lado y no encabezaré la próxima lista. Seguiré trabajando en el mejor proyecto, el nuestro.#abante”.