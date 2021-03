El vial por el norte de Estella une a los grupos pero no evita un surrealista debate

Actualizada 05/03/2021 a las 06:00

Que Estella necesita dar una solución al tráfico al norte de la ciudad para descongestionar a su vez la circulación por el centro resulta una evidencia para ésta y anteriores corporaciones municipales. Por eso este jueves, en el pleno municipal el vial que pasaría por el barrio de Lizarra con una solución técnica aún por definir suscitó el consenso de todos los grupos municipales. Navarra Suma, Bildu, el PSN, Geroa Bai y los no adscritos acordaron solicitar al departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra la realización de un estudio de alternativas para la búsqueda de soluciones viarias a este problema. Unanimidad por tanto en la moción ya anunciada y presentada por el edil socialista, Ibai Crespo. Pero hasta ahí, porque en torno a ella se generó luego un surrealista debate. La causa de que la sesión se prolongara dos horas y media.

El pleno se desarrolló de forma telemática entre las 13 y las 15.30 horas, un tiempo consumido en buena parte por el vial que en otro momento se conoció en Estella como bulevar o Paseo Calle Norte. Ocurrió cuando ya debatida y votada la moción del PSN Jorge Crespo presentó otra in voce para -dijo” “dar un paso más allá”. Una “pataleta” para su antiguo compañero, Ibai Crespo, en la que -criticó- no se había trabajado y presentada solo con el ánimo de confrontar con ellos sin ningún otro sentido. De acuerdo con este argumento se mostró también Marta Ruiz de Alda, de Navarra Suma. “Entendemos que la moción aprobada es la línea en la que debemos trabajar”, apostó y recordó la importancia que el vial tiene para decisiones que se adopten en el futuro en el paseo de la Inmaculada.

Lo que Jorge Crespo quería al introducir su propia moción fue a su vez evolucionando a lo largo del pleno. Su texto instaba primero al Gobierno de Navarra a que “a la elaboración de ese estudio por Cohesión Territorial siguiera la redacción de un proyecto y una partida para ejecutarlo” en los próximos presupuestos generales de Navarra. Después, aceptó retirar la alusión temporal a ese ejercicio económico del 2022. Y cuando llegó el momento de votarla salió igualmente adelante pero con menos votos. Esta prosperó con los de Bildu, Geroa Bai y los no adscritos. Muy críticos con esa improvisación de Crespo, ni Navarra Suma ni el PSN la apoyaron. Al final, por tanto, dos acuerdos distintos sobre el vial, pero solo uno con el consenso de todas las siglas.

El alcalde y presidente de Urbanismo, Koldo Leoz, consideró que las dos no estaban reñidas. Recordó que en estos momentos Urbanismo trabaja ya en la modificación del planeamiento vigente en la zona según el plan del 2015 de manera que se reduzca el elevado número de viviendas y se pase a un sistema general en su desarrollo, lo que lo dejaría en manos de la iniciativa pública. Un proceso, dijo, que costará tener terminado aproximadamente medio año.

LAS POSTURAS



“Se trata de hacer las cosas de manera serena y tranquila ”

Marta Ruiz de Alda (NA+)

Para la ex edil de Urbanismo, la línea planteada en la moción del PSN es la adecuada como un primer trámite burocrático. “Nosotros no esquivamos nada, pero se trata de hacer las cosas de una manera serena y tranquila. El PSN nos ha trasladado que desde Pamplona hay una postura firme en la que se quiere trabajar con nosotros y nos indican que este es el primer paso, por lo que no vemos lógico hacerlo de otra manera. Si luego se desdicen, plantearíamos lo que fuera necesario”.



“Vamos por el mismo carril todos sin perder de vista el objetivo”

Koldo Leoz (Bildu)

El alcalde defendió que lo presentado por Jorge Crespo no era contrario ni estaba reñido con la moción socialista. “El camino ya está iniciado alineando las capacidades que tengamos cada uno desde nuestros ámbitos para llegar al mismo fin. Se lleva muchos meses trabajando en esa línea y ahora empezamos a tener cosas más concretas. Vamos por el mismo carril todos sin perder de vista el objetivo”.



“No vamos a empezar la casa por el tejado para buscar la foto”

Ibai Crespo (PSN)

“Vamos a dar el primer paso y a no empezar la casa por el tejado para buscar la foto. Ahora mismo, auque hubiera una partida no se podría ejecutar porque ese tramo es del Ayuntamiento. Pero no voy a entrar en las provocaciones de querer convertir esto en un espectáculo con el único fin de querer confrontar con el partido socialista”.



“Queremos que ese compromiso no se quede en nada”

Jorge Crespo (No adscrito)

“No estoy buscando confrontar con nadie y yo me estoy sumando a tu petición para pedir al Gobierno de Navarra que esos estudios se ejecuten y ese compromiso tenga certezas para que no se que de luego en nada. ¿Cuál es el problema que veis? Recordó que ya hay estudios sobre ese vial.