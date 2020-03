Actualizada 13/03/2020 a las 11:32

Juventudes Socialistas de Navarra ha procedido a la suspensión cautelar de militancia, a expensas de la tramitación definitiva de su expediente de expulsión, de la exsecretaria general de JSN en Estella, Verónica Ciordia. Esta suspensión fuerza la creación de una gestora en la Agrupación de esta localidad.



La medida, ha explicado JSN en una nota, se produce después de que Ciordia enviará "de forma unilateral" y "sin autorización ni aval por parte de la Comisión Ejecutiva Local ni de la Asamblea de la Agrupación", un comunicado en el que "los tránsfugas de Estella aseguran contar con el apoyo de las Juventudes Socialistas a la moción de censura en la localidad".



El secretario general de JSN, Kevin Lucero, ha asegurado que "es una situación extraordinaria que esperemos que se resuelva lo antes posible". Y ha resaltado que Juventudes Socialistas "no va a tolerar de forma alguna que se vulneren los derechos de todos los militantes ni que se puentee los procesos de los que se dota la organización para tomar decisiones".



El secretario de Organización de JSN, Alejandro López, será el presidente encargado de este Gestora. La formación ha indicado, además, que "toda información que por parte de la persona suspendida de militancia transmita carece de legitimidad y oficialidad".

Kevin Lucero también ha pedido "respeto" hacia las Juventudes Socialistas y que "no se use a la organización como arma arrojadiza para arrogarse una supuesta legitimidad que no se tiene".