El secretario general del PSN de Estella y portavoz del grupo municipal, Jorge Crespo, está fuera del partido socialista. La dirección federal comunicó este lunes a la de Navarra la expulsión de su hasta ahora máximo responsable en la ciudad, una medida que tiene de momento carácter provisional porque se abren ahora los cauces internos establecidos para que pueda presentar alegaciones.



El desenlance se produce después de que la ejecutiva del partido en Navarra, a través de su secretario de organización Ramón Alzórriz, advirtiera ya en días pasados del incumplimiento de los estatutos, primero por la manera en la que se produjo la votación para explorar una moción de censura y después por la destitución del también edil Ibai Crespo de su cargo en la agrupación local. Dos hechos encadenados en el transcurso de una semana que ha dado un vuelco al PSN en Estella tanto en el ámbito interno como en el del Ayuntamiento, al que salpica al tratarse de uno de sus concejales.



En ese contexto, después de remitir a Madrid el conjunto de la documentación, la expulsión se ha producido de manera fulminante. Se da en un marco -además y pese a que Jorge Crespo haya negado de forma reiterada que se hubiera abordado previamente con Bildu la posibilidad de desbancar a Gonzalo Fuentes de la alcaldía- de desconfianza hacia el responsable local por constatar el partido que esos pasos de acercamiento a la coalición abertzale sí se habrían producido incluso después de que se cerrara la puerta a cualquier posibilidad en ese sentido.



UNA EXPULSIÓN, DOS ESCENARIOS



Se abre ahora una situación extrordinaria en el seno no solo del comité local. También para el Ayuntamiento de Estella. Fuera de las siglas socialistas, Jorge Crespo no podría ya ejercer cargo alguno en su ejecutiva. Cuestión aparte es lo que ocurra como concejal porque ese acta tiene carácter personal.



Podría, si como es previsible el partido se la pide, renunciar a ella y dejar la silla en el salón de plenos de forma que al correr la lista otro compañero ocupara su lugar para seguir manteniendo un grupo municipal con el número actual de tres ediles. Pero podría igualmente optar por mantenerla aunque ya no como corporativo socialista sino como edil no adscrito, en la figura conocida como grupo mixto que cuenta con precedentes dentro de los distintos partidos. Dado que ostenta también la concejalía de Juventud, salta igualmente al organigrama municipal y al reparto de comisiones informativas que Navarra Suma acordó con el grupo socialista para echar a andar la legislatura, con tres de las diez en manos del PSN desde el pasado verano.

La ejecutiva regional toma las riendas y convoca asamblea para el miércoles

Este lunes por la mañana, antes de que la jornada desembocara en la expulsión, una comunicación remitida por el secretario de organización del PSN, Ramón Alzórriz, a los afiliados de Estella daba idea de lo extraordinario de la situación. Se les convocaba a una asamblea general extraordinaria que se celebrará el miércoles, a las siete de la tarde, con un único punto en el orden del día: la situación orgánica y política municipal de Estella.



Los órganos de dirección regionales toman así las riendas de la ejecutiva local liderada hasta ahora por Jorge Crespo y con la también concejal Magdalena Hernández como vicepresidenta. De ella había salido el pasado 28 de enero destituido por Jorge Crespo el tercer integrante del grupo municipal, Ibai Crespo, que desempeñaba en la agrupación el cargo de responsable de organización.



Ramón Alzórriz enmarcó este lunes por la mañana la asamblea en la necesidad, ante la gravedad de situación, de explicar a los afiliados de Estella lo que está pasando. “De aclarar también las distintas dudas que ha podido generar el secretario general con determinadas actuaciones que ha tenido”, señaló.



Alzórriz recordó en este sentido que los estatutos marcan que quien elige y revoca es la asamblea, por lo que Crespo no tenía competencias para ello. “El partido socialista tiene unos derechos y obligaciones. Quien los cumple está dentro, pero cuando un secretario general los incumple, destituye al secretario de organización sin competencia para ello y nombra a otra persona en su lugar se produce una anomalía que hay que subsanar”, subrayó.



Será -añadió- este miércoles en la asamblea cuando se dé “una explicación rigurosa” de lo que está pasando. Respecto a si cabe esperar posibles movimientos que rescaten la vía de la moción de censura, Ramón Alzórriz fue tajante. “No con las siglas del PSN”, reiteró.

El edil más joven de la corporación en su segunda legislatura

Jorge Crespo Ganuza (Estella, 6-8-1993) es sociólogo de profesión y en estos momentos el edil más joven del Ayuntamiento de Estella, al que accedió en la pasada legislatura. Lo hizo entonces como segundo de a bordo en un grupo de dos concejales liderado por el veterano Ignacio Sanz de Galdeano. Fue en los pasados comicios municipales del 26 de mayo cuando pasó a liderar una lista al consistorio que obtuvo luego tres representantes. Desde noviembre de 2017, ha estado también al frente de la agrupación local como su secretario general. Durante estos últimos días y ante el discurrir de los acontecimientos después de ser cuestionado públicamente por su partido, ha señalado en todo momento que se trata de una cuestión de carácter interno y que por tanto es internamente como debe resolverse y como está en su ánimo hacer.

