Domingo de premios en las ferias de Estella para las razas autóctonas

La ciudad del Ega puso este domingo el broche final a sus ferias de San Andrés. La plaza de Santiago volvió a acoger el Concurso Morfológico de Jaca Navarra, una cita que alcanzaba su XIII edición y que reunió a 69 ejemplares de trece criadores. El certamen premia a los mejores ejemplares al mismo tiempo que constituye un escaparate para poner en valor esta raza autóctona de la que los criadores destacan su carne pero también el papel medioambiental que ejercen estos animales en el cuidado de los bosques.

La organización concedió siete premios tras una valoración morfológica de los diferentes ejemplares hasta Estella desplazados. José Antonio Oria Armendáriz, ganadero de Vidaurre, recibió el premio al mejor animal de feria por un ejemplar de nombre Inguiria de dos años y medio. No era ésta la primera vez que este ganadero se hacía con este galardón aunque ello no restó satisfacción al obtenido este domingo. Apuntó a “las dificultades cada vez mayores” para seguir adelante por parte de las diferentes instituciones. “Deberían ayudarnos más sobre todo en un momento como el actual”, refirió.

Montxo A.G.

XII Concurso Nacional de Ovino de Raza Navarra, un certamen que llevaba diez años sin llevarse a efecto desde que desapareció del programa de las ferias de su objetivo por dotar las ferias de mayor presencia de animales, el Ayuntamiento de la ciudad del Ega apostó por este formato. La acogida, coincidían organizadores y ganaderos, ha sido muy buena. Se concedieron cinco premios en cada una de las seis categorías y se reconoció además a la mejor explotación, el mejor resultado en inseminación artificial y al mejor animal de la feria. Sin tiempo para el descanso, el mismo escenario albergó otra entrega de premios. Fueron los galardones del, un certamen que llevaba diez años sin llevarse a efecto desde que desapareció del programa de las ferias de Tafalla . Este año, enpor dotar las ferias de mayor presencia de animales, el Ayuntamiento de la ciudad del Ega apostó por este formato. La acogida, coincidían organizadores y ganaderos, ha sido muy buena. Se concedierony se reconoció además a la mejor explotación, el mejor resultado en inseminación artificial y al mejor animal de la feria.

Éste último galardón fue para un ejemplar de Eduardo Azcona Caridad, un ganadero de 46 años de Dicastillo. Mostraba Azcona su alegría por el regreso de un certamen que llevaba doce años sin celebrarse. “La mejor noticia es que haya vuelto el concurso. Aparte de eso, estoy muy contento por los premios -además del mejor ejemplar obtuvo otro primer premio en la categoría de corderas-”, dijo. Hizo un llamamiento a las instituciones para que éstas no se olviden de un sector, el primario, que, dijo, “está quedando en el olvido”. “La situación no es fácil. La subida de precios no está afectando mucho y es muy poca la gente joven que quiere seguir en las explotaciones”, lamentó.

Concluida la entrega de premios comenzó una degustación de pinchos de potro a la brasa. Lo recaudado con la venta de boletos para la degustación -a un euro cada uno- se destinará a la Asociación Ker Kalí. Finalizaba así un intenso fin de semana que el concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ezkurra, calificaba de forma muy positiva. “La valoración es muy buena, tanto a nivel de afluencia, hostelería y ocupación, como los mejores años previos a la pandemia”, remarcó el edil, quien apuntó a la posible reedición a futuro de las novedades introducidas en esta ocasión.