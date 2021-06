El lugar donde Urbasa recibe a sus visitantes

Actualizada 20/06/2021 a las 06:00

El concejo de Baquedano fue primero la pasada primavera, cuando abrió un punto de atención al visitante para ofrecer un nuevo servicio al que accede al Nacedero del Urederra. La Junta del Monte Limitaciones de Las Améscoas da ahora otro paso sierra arriba, en la entrada a uno de los enclaves más visitados de Urbasa. En Ubaba, el lugar conocido popularmente como Balcón de Pilatos, abre sus puertas una pequeña caseta de madera que acoge, informa e incorpora visitas guiadas por el entorno.

Una nueva referencia que tiene al frente a la amescoana Ana Zuazola Asurmendi, guía turística y veterana en dar a conocer el territorio. Desde este verano, lo hará desde el punto de acogida creado por Limitaciones junto al raso. Desde allí destaca la importancia de poner al alcance del visitante un recurso humano. La información -cuenta- puedes encontrarla en muchas fuentes, pero la iniciativa busca algo más. “Un espacio que acoja y lo cuente de otra manera. Porque información puedes encontrar en muchos sitios, pero tratamos de proporcionarla de forma más personalizada no solo desde un punto de vista turístico”, subraya.

También seguridad, como han podido comprobar ya este mes de junio los visitantes que dejan sus coches en el estacionamiento próximo y pasean desde allí para aproximarse al balcón.

Ana Zuazola atiende de momento al público los fines de semana y festivos, pero el punto de acogida se adaptará a los ritmos del verano y ampliará servicio conforme avance la temporada. En julio, sumará los lunes y los viernes y en agosto se extenderá al jueves, con lo que abarcará la mayor parte de la semana. En septiembre y octubre reducirá de nuevo una apertura que se desarrollará siempre de 10 a 17 horas aunque puede variar en ocasiones por las visitas guiadas.

UNA NUEVA DINÁMICA

Estíbaliz Erdozia, alcaldesa de Améscoa Baja y presidenta de la Junta del Monte Limitaciones, explica que, tras un largo recorrido, el plan de uso público del parque se encuentra muy avanzado. Un documento que, aún sin tener validez jurídica porque prevalecerá la normativa previa, sí permite una puesta en común. Y, en ese contexto, apuestas como el punto de acogida. “Es un inicio, un cambio de dinámica. Baquedano tenía que regular el acceso a la reserva y hacerlo con premura. Nosotros empezamos ahora y queríamos que hubiese aquí, en la entrada a Limitaciones, una persona porque no se trata solo de dar información. Es dar valor y también sostenibilidad porque, si tu explicas las cosas, cambia todo. La gente que viene lo ve de otra forma y se entiende que no haya papeleras o no se pueda pasar por un sitio determinado”.

Ana Zuazola lo corrobora. “Buscamos ese lado humano. Labores informativas de los recursos de la zona, pero también educativas, en el plano cultural y medioambiental”. Y hace a modo de ejemplo un paréntesis para referirse al nombre del lugar en el que trabajará los próximos meses. Alude a las investigaciones sobre el valle realizadas por Balbino García de Al bizu y a cómo los topónimos siguen jugando su papel. Por eso asoman hoy a los carteles informativos que con el nombre de Ubaba dan la bienvenida.

Es -relata- del balcón de Ubana del que habla García de Albizu en sus estudios del valle porque fue así como siempre lo conocieron los amescoanos. “Hasta que al descubrirse un lugar como éste, una maravilla, se le puso ese nombre de Balcón de Pilatos, común y que existe en muchos sitios. Pero los topónimos tienen su proceso, muy ligado a la tierra. Unos se pierden y otros se van modificando pero es así como está documentado. Estamos en Ubaba, en la boca del agua “.