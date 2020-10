Un pleno que no se pudo ver exime de la tasa de terrazas en Estella

Actualizada 30/10/2020 a las 06:00

Los nueve votos previstos -los siete de Navarra Suma, el del PSN y el de Geroa Bai- sacaron este jueves, 29 de octubre, adelante en Estella el acuerdo por el que se libera a los hosteleros del pago de las tasas de terrazas en 2020. A la sesión extraordinaria celebrada de forma telemática se llevaba la modificación de la ordenanza fiscal que las regula, el trámite necesario para hacer efectiva la decisión ya adoptada previamente en la comisión de Desarrollo Económico.

Frente a esos nueve síes a la exención, hubo ocho abstenciones. Las de los seis concejales de Bildu junto a las de Jorge Crespo y Magdalena Hernández, los dos ediles tránsfugas hoy en su condición de no adscritos. En un orden del día con solo dos puntos, se votaba también un acuerdo de adhesión del Ayuntamiento a un convenio de colaboración en cuestiones de gestión entre Hacienda foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Se ratificó con 16 votos y una abstención por error de la edil Edurne Ruiz.

Ni votaciones ni debate pudieron ayer seguirse. Como si el pleno se hubiera celebrado a puerta cerrada con la única presencia de los corporativos y el secretario municipal. Todos ellos sí se conectaron para participar en la sesión convocada a las 13.30 con la plataforma zoom como herramienta, la misma que se utilizó durante el anterior estado de alarma.

Un problema técnico surgido con YouTube hizo primero -según se comunicó desde el Ayuntamiento minutos antes de comenzar- que no pudiera retransmitirse por este canal como en ocasiones anteriores, cuando sí se han visualizado a través de la web municipal. Como alternativa, se anunció la grabación en zoom para que quedara plasmado en vídeo. Los fallos siguieron hasta que tampoco se grabó y no pudo seguirse.

UN "DESASTRE" Y "SIN DEBATE"

Fue una vez terminada , cuando los portavoces pudieron hacer públicas sus posturas. Tras un pleno definido como “caótico” y un “desastre” por los cortes que impidieron el debate, Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma, mostró el enfado de su grupo. “La verdad es que ha sido lamentable y un despropósito. Si no estamos preparados para hacerlo de manera on line, debe ser presencial. Consideramos que aún puede celebrarse así en el salón de actos de la escuela de música con las restricciones de aforo necesarias porque tiene capacidad suficiente. No se ha prohibido y la gente sigue en sus lugares de trabajo. Lo que no puede ser es no debatir un tema tan sensible como el de las terrazas”, señaló.

El portavoz del grupo mayoritario defendió poder entrar a la plataforma, como hicieron ayer compañeros de diferentes siglas, desde el Ayuntamiento, un número de conexiones que desde otros grupos se vinculó a los problemas técnicos surgidos. “Es nuestro espacio de trabajo y la solución no es irse a casa, sino facilitar la vía telemática o seguir con la presencial”.

Respecto a la exención de tasas, defendió la medida para “ayudar a mitigar el impacto de la crisis” y consideró que no debiera “generar ningún agravio comparativo” con los establecimientos sin terraza, porque para ello se han aprobado los 200.000 € del remanente. Abogó por un reparto “lo más equitativo posible” y mostró su desacuerdo con que “cuatro meses después” los sectores afectados aún no hayan recibido 1 euro. “Pónganse las pilas y comiencen a gestionar estas ayudas”, exhortó.

Pablo Ezcurra, edil de Geroa Bai al frente de Desarrollo Económico, se desmarcó ayer, como ya había anunciado, de sus socios en el tema de las terrazas. Salió al paso de las críticas ante el retraso en el reparto de los 200.000 € comprometidos. “La cuantía de esas ayudas entró en vigor en septiembre, aunque se aprobó hace cuatro meses, y no es de recibo articularlas antes de saber si se suprimían las tasas. ¿Tenía algún sentido dar 600 o 700 € de ayudas tras cobrar 3.000 €?”, se preguntó. Considera que el orden seguido es el lógico y correcto. “Primero, suspender las tasas y ahora, ya sí, sacar las ayudas que se tramitarán en noviembre. Si no se suspendían, la línea de ayudas hubiera tenido que cambiar necesariamente. Si no tiene ningún sentido la propuesta de Bildu de cobrar y luego subvencionar, tampoco la tiene la de Gonzalo de sacar la línea sin saber si se eximía del pago”.

Ibai Crespo, del PSN, recordó que su apoyo a suprimir esas tasas ya era claro desde el principio y aludió -aunque el tema no era objeto del pleno- a la reciente propuesta de Bildu de compensar a los hosteleros que carecen de terraza. “Es la única novedad que se ha puesto ahora sobre la mesa. El problema que le vemos es cargar esos 70.000 € a una bolsa de 200.000. Llegamos a coincidir en que hay más sectores afectados, pero vemos un problema dejar solo 130.000 € para repartir, lo que sería una cuantía escasa”, subrayó. Considera por ello fundamental usar “todas las herramientas del ayuntamiento” y aludió al apoyo realizado a lo largo del verano a la cultura con el incremento de actos como “una medida concreta para un sector concreto”. Lamentó que, mientras el Gobierno de Navarra, aprueba distintas líneas de ayudas, el de Estella está a “discursos autocomplacientes” y a prioridades que no comparten.

El grupo de Bildu en la alcaldía no se pronunció tras el pleno. Sí lo hizo Jorge Crespo que justificó su abstención aún estando de acuerdo con no cobrar. “Pensamos que el Ayuntamiento no puede dejar de hacerlo porque, sin ingresos, no puede prestar servicios. Pero vemos también que la situación es muy complicada y esta es una manera rápida de ayudar a la hostelería. El cierre no lo decreta el ayuntamiento sino el Gobierno de Navarra y ahora resulta imposible asumir todo este destrozo. Sabíamos que absteniéndonos saldría adelante porque ya tenía los votos e ideológicamente que el ayuntamiento no tenga ingresos no podemos permitirlo. Por otro lado, la alternativa de girar la tasa y luego sacar la subvención era cargar al personal municipal de más trabajo, por lo que mejor hacerlo de forma directa”.