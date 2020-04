Archivada la denuncia contra el ex alcalde de Ayegui por prevaricación

29/04/2020 a las 06:00

La magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estella ha sobreseído la querella presentada el pasado septiembre por Bildu y la Candidatura Independiente Irache contra el ex alcalde de Ayegui, Juan Mari Yanci, de Ayegui Unido, por prevaricación en la adjudicación del contrato de suministros y servicios energéticos del alumbrado público de la localidad a la empresa Aret durante la pasada legislatura. Los ediles Xabier Puerta Ezcurra, Esperanza Gastea Hernández, Ricardo Álvarez Molina, Iosu Okariz Ormaetxea y Juan Luis Camarero López llevaron la adjudicación a los tribunales sosteniendo que no había sido lícita.

La jueza indica ahora en su auto que “el procedimiento elegido fue el correcto”. Aunque reconoce alguna irregularidad administrativa en el procedimiento, indica que “no puede ser considerada como injusta con ese plus de antijuridicidad con el desprecio absoluto por las normas del procedimiento que exige la prevaricación administrativa”. Añade que el resto del procedimiento, vista la documentación, se ha cumplido.

Para entender cometido un delito -señala el auto- al menos indiciariamente es preciso que el presunto autor tenga conocimiento de que la resolución que está dictando es injusta e ilegal. La jueza subraya que es la figura del secretario quien se encarga de preparar toda la documentación precisa para la suscripción de un contrato municipal. “Es el técnico jurídico que asesora al consistorio, dado que ni el alcalde ni los concejales tienen por qué tener conocimientos jurídicos. Es quien decide el procedimiento que ha de seguirse, quien prepara la documentación, quien supervisa que el procedimiento y que sus requisitos se cumplen, quien emite los informes jurídicos requeridos y quien recaba los informes técnicos necesarios”, añade.



CONOCIMIENTOS JURÍDICOS

En esa argumentación, sostiene que el hecho de que el procedimiento “se tramitase de una manera incorrecta no es imputable a Juan Mari Yanci”. Es así -añade- porque “se fía de que quien tiene que supervisar que el procedimiento está tramitado correctamente y que se han observado las prescripciones legalmente establecidas le está asesorando correctamente”. Un proceder que el propio secretario ratificó en un informe, según consta en el auto.

Los ediles en la oposición argumentaron en la querella que no se había dado publicidad a la oferta para evitar con ello que cualquier licitador pudiera concurrir, ya que en este tipo de procedimientos únicamente se remiten invitaciones al concurso público a tres empresas. “Respecto a estos hechos, tampoco ha resultado indiciariamente acreditado que Yanci cometiera los hechos denunciados”, cita el auto.

Bildu y el grupo Irache sostenían también que el importe definitivo del contrato adjudicado ascendería a 522.748 € (más IVA). “Se desconoce de dónde han obtenido los querellantes tal cifra o cómo la han calculado, extremo que hubiera sido interesante que aclararan en la querella. El único origen que pudieran tener es en relación a la inversión realizada por la empresa adjudicataria, que en vez de haber realizado una inversión de 50.000 €, la realizada fuera mucho mayor”. Que, de llevarla a cabo, sería por cuenta y riesgo de la empresa”, argumenta.

Además, la magistrada concluye que las pruebas e informes presentados permiten “comprobar que la adjudicación, a la vista de las diferentes ofertas que se habían presentado, no fue una decisión unilateral de Yanci con la finalidad de beneficiar a esta empresa, sino que se trata de una decisión fundada en las propuestas y en las puntuaciones alcanzadas”. Una decisión que tomó la junta de contratación. “No se ha indicado qué relación tiene o ha tenido el querellado con Aret más allá de la relación entre esta empresa y la municipal para que pudiera haber un motivo espurio de beneficiarla frente a las demás”. Por último, tampoco ha resultado acreditado que la invitación a Aret a participar en el procedimiento tuviera como finalidad beneficiar a esta empresa frente a otras del sector en perjuicio del Ayuntamiento de Ayegui.

"NOS HAN HECHO MUCHO DAÑO A MÍ Y A MI FAMILIA"

Juan Mari Yanci, alcalde de Ayegui en la pasada legislatura y ahora concejal en el equipo de gobierno, se mostró ayer satisfecho con la resolución. “Se ha hecho justicia. Me acusaron de prevaricación y yo en ningún momento he hecho mal intencionadamente. Me he podido equivocar en algunas cosas, como todo el mundo, pero hacer algo en contra de mi pueblo a sabiendas ni lo he hecho, ni lo haré jamás”, declaró ayer.

No han sido momentos fáciles para él - reconoció- pero aseguró que se ha sentido arropado. “Si algo bueno ha tenido esto, es la unión que ha generado en el grupo de Ayegui Unido. Les quiero agradecer todo su apoyo”. Algo que hizo extensivo a su familia. “Nos lo han hecho pasar muy, muy mal. No es agradable que intenten manchar tu nombre de esa manera y nos han hecho sufrir mucho”. Yanci reconoció estar tranquilo, como lo ha estado siempre. “Pero la resolución refuerza que las cosas se hicieron bien. Durante mi alcaldía, habré cometido aciertos y errores, pero de ahí a que cinco compañeros de la oposición se querellen personalmente contra mí para hacer daño a mi persona no tiene nombre”, señaló. Sin posicionarse más sobre ellos,sí indicó que con la decisión judicial se veían retratados.