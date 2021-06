Las piscinas de Olite abrirán el día 1 de julio

Actualizada 22/06/2021 a las 11:03

Las piscinas de Olite sí que abrirán el día 1 de julio. La fecha prevista y anunciada de apertura por el consistorio olitense no se verá retrasada como por error aparece publicado este martes en la edición impresa. El ayuntamiento ha acometido la en los últimos meses una renovación integral de los vestuarios de las instalaciones, unos trabajos que se están concluyendo a lo largo de estos días y que se han visto retrasados por diversos motivos pero que no impedirán que la instalación abra al público el próximo jueves, día 1 de julio. La temporada de verano se prolongará hasta el 31 de agosto. Este año únicamente se podrá obtener el abono para toda la temporada (julio y agosto) y no existirá otra modalidad de abonos o entradas. El plazo de activación de abonos se encuentra ya abierto.