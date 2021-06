Sesenta personas culminan en Tafalla el curso de alfabetización

Actualizada 16/06/2021 a las 06:00

Pese a las dificultades marcadas por la pandemia, el Ayuntamiento de Tafalla ha podido volver a llevar a cabo este año el taller de alfabetización en castellano, un programa ya consolidado dentro de las actuaciones del Servicio Social de Base y el área de Igualdad. Conscientes de lo que supone para las personas participantes el aprendizaje del idioma para poder desenvolverse en la via diaria, el consistorio apostó por reeditarlo siguiendo siempre un protocolo de seguridad.



Así, en la edición de este año han participado sesenta personas, mujeres en su gran mayoría, un 90% . De ellas, la práctica totalidad son árabes aunque también han tomado parte en el curso de este año personas de nacionalidad rusa, brasileña, africana, moldava, thailandesa y búlgara. El programa cuenta con una partida económica propia y se ejecuta a través de la Fundación Ítaka-Escolapios de Tafalla. El acto de clausura del taller se celebró ayer por la mañana en el parque del Conde de la ciudad del Cidacos. Durante su transcurso, Aurora Beroiz, animadora sociocultural del consistorio de la ciudad del Cidacos, se refirió al aprendizaje de un idioma como “el mejor vehículo de integración”. “Por eso, vemos el interés de organizar este curso con el objetivo de ofrecer herramientas que les permita llevar una vida independiente y autónoma en un país distinto al de su origen, prestando especial atención a su incorporación socio laboral”, refirió.



Recordó que desde el curso 2018-2019, esta formación se organiza en paralelo al curso escolar, de forma sistemática y estableciendo diferentes grupos atendiendo al nivel de conocimiento. “La realidad de las personas inmigrantes es muy diverso. Desde el punto de vista formativo encontramos desde personas inmigrantes no alfabetizadas en su lengua de origen a personas con formación universitaria”, dijo. Una restructuración que, añadió, ha sido posible gracias a la disposición y trabajo en equipo de la Fundación Itaka Escolapios, del Centro de Educación Básica de Adultos del Gobierno de Navarra (CEBA) y de las personas voluntarias que de octubre a mayo asumen, dos días por semana, la responsabilidad de dedicar su tiempo a la enseñanza.



Este año han sido siete voluntarias -Katti Iglesias, Josune Ortigosa Robles, Dolo Osés Sarbet, Esmeralda Ucar Arroba, Josefina Elia Tellechea, Esther Leza Ongay y Mª Carmen Garcia-las que han dedicado su tiempo. En representación de todas ellas, ayer tomó la palabra Dolo Osés, que insistió en que su objetivo es enseñar a integrarse a estas personas que están lejos de sus casas. “Debido a la pandemia el curso ha sido diferente pero creo que nos aprobamos mutuamente”, señaló.



De parte de las alumnas fue Atha Sagna la encargada de dirigirse a las personas presentes. Recordó sus primeros días aquí, cuando apenas se atrevía a salir a la calle por no saber contestar a quien la saludase. Remarcó la importancia de los cursos y de las voluntarias. “No es fácil enseñar a quien no entiende el idioma y tampoco a quien no quiere aprender. Así que si quieres aprender, tu puedes hacerlo”, concluyó.