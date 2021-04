Familias del colegio de Mendigorría rechazan la implantación del modelo D

Actualizada 21/04/2021 a las 15:31

Una representación de padres y madres del Colegio Público Juan María Espinal Olcoz de Mendigorría han rechazado en el Parlamento de Navarra la implantación el próximo curso del modelo D en el centro educativo, que a su juicio llevará al "hacinamiento" a los alumnos.

Marta Soto y Edurne Echarri, representantes de un grupo de familias, han señalado en una sesión de trabajo del Parlamento de Navarra que el centro no tiene recursos para acoger el modelo D y han opinado que esta medida responde a criterios "políticos".

En este sentido, Soto ha afirmado que hay familias en el centro de Mendigorría que reclaman la implantación del modelo D, pero también hay otras familias que "ven peligrar el bienestar de sus hijos e hijas en el colegio y la continuidad del proyecto educativo".

Soto ha apuntado que el colegio Juan María Espinal Olcoz "no está concebido para el desdoble sistemático de las aulas en cada uno de los modelos educativos que se pretende impartir", ya que presenta "importantes deficiencias y carencias" y por ello la implantación del modelo D puede abocar a los alumnos actuales y futuros al "hacinamiento".

Los padres y madres que rechazan esta medida, ha dicho, han decidido "no esperar de brazos cruzados al inicio del curso", ya que entonces "la implantación de la nueva línea lingüística será un hecho".

Tras asegurar que esta escuela rural "no está en peligro, pero lo estará de seguir adelante la implantación del nuevo modelo", Soto se ha preguntado "el por qué de este afán de poner en marcha una nueva línea educativa en una localidad con tan escasa demanda de la misma" y en ese sentido ha opinado que la medida "responde a intereses y débitos políticos".

Soto, quien ha destacado que el modelo D es "una nueva línea que precisa de una gran inversión de capital", ha instado a "establecer prioridades en la utilización de los recursos limitados en favor de todos", con "criterios de viabilidad a largo plazo".

Por su parte, Echarri ha hecho hincapié en que ambos modelos, dentro de un contexto educativo de 'comunidad de aprendizaje' como el existente en Mendigorría, "no tienen cabida".

"No estamos ni en contra del modelo D como línea educativa ni en contra del euskera, pero consideramos que este proyecto sí obedece a cuestiones meramente políticas", ha subrayado.

El parlamentario Pedro González, de Navarra Suma, ha aludido a la "insistente y minoritaria petición de un grupo de padres y madres" de implantación del modelo D, que " parece que se va a hacer realidad".

González ha censurado los "intereses políticos del nacionalismo, pasando por encima de la población" y ha aseverado que en esta ocasión "se impone el criterio de Bildu".

Por el PSN, Jorge Aguirre, quien ha afirmado entender la preocupación de estos padres y madres, ha explicado que lo que Na+ considera "plegarse a los intereses de Bildu" es simplemente "el cumplimiento de la ley". Ha apuntado que "se da por hecho que va a haber modelo D" en Mendigorría, pero hay que esperar a ver si hay suficiente matriculación para saber si se implanta el modelo.

La parlamentaria María Solana, de Geroa Bai, ha señalado a las comparecientes que, en todo caso, se representan a ellas mismas y a "algunas madres y padres más de Mendigorría", pero no a la mayoría de la apyma del centro y "desde luego aseguraría que no representáis a la mayoría del pueblo". Solana ha opinado que "no se justifica en absoluto" que esté en riesgo el bienestar de los alumnos o que la escuela esté en peligro.

"Me parecen delirantes algunas de las afirmaciones que se han hecho hoy aquí", ha resaltado Solana, quien ha opinado que algunos planteamientos de Na+ en este tema rayan el "delito de odio".

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha declarado que le hubiera gustado que este tema se abordase "de una manera constructiva", pero ha considerado que se ha mostrado "un discurso y una postura sectaria y restrictiva" de rechazo al modelo D desde "un interés político muy claro". Ruiz ha preguntado a las comparecientes "qué derechos les son vulnerados a ustedes" y ha recordado que "la escuela no es solo para una parte de las familias".